अगर आप चरण वंदना नहीं करते तो... धनबाद महानगर ‍‍BJP की सक्रिय सदस्यता सूची जारी होते ही मचा कोहराम; संजय, मानस, अशोक, मुकेश... का पत्ता साफ

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड प्रदेश भाजपा ने धनबाद महानगर भाजपा की सक्रिय सदस्यता की सूची पर मुहर लगा दी है। यह सूची बुधवार को सार्वजनिक हुई। इसमें कुल 967 सक्रिय सदस्य बने हैं। इस सूची के जारी होते ही धनबाद भाजपा में कोहराम मच गया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो के खिलाफ काम करने वालों को हाथों-हाथ लिया गया है तो समर्थकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। धनबाद भाजपा में सेकेंड लाइन के प्रमुख चेहरों में शामिल-संजय झा, नितिन भट्ट, मुकेश पांडेय, अशोक सिन्हा जैसों को सक्रिय सदस्य नहीं बनाया गया है।

सक्रिय सदस्यता की सूची जारी होते ही इंटरनेट मीडिया में भाजपा के समर्पित और निष्ठावान कार्यर्कता भड़ास निकाल रहे हैं। धनबाद भाजपा की गुटबाजी और दुखती रग पर हाथ रखने वाली प्रतिक्रया व्यक्त कर रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सूची में फर्जीवाड़ा भी है। एक ही आदमी को दो-दो जगह से सक्रिय सदस्य बनाया गया है।

सूची में गड़बड़ी की शिकायत प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से भी की गई है। कांड्रा मंडल ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष बिरजू रवानी ने मरांडी को पत्र लिखकर कहा है कि मैं भाजपा मंडल अध्यक्ष का दावेदार हू‍ं। मेरी दावेदारी को रोकने के लिए साजिश रची गई है। कहा जा रहा है कि धनबाद महानगर अध्यक्ष के प्रमुख दावेदारों का पत्ता साफ करने के लिए सूची बनाने में खेल किया गया है।

नाराज सांसद समर्थक दिल्ली रवाना सक्रिय सदस्यता में गड़बड़ी से धनबाद के सांसद ढुलू महतो भी नाराज बताए जा रहे हैं। सूची जारी होने के बाद उनके समर्थकों ने उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। सांसद समर्थक बुधवार की रात राजधानी एक्सप्रेस पकड़कर दिल्ली रवाना हो गए। सांसद के साथ केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर पूरे मामले की जानकारी देने का प्लान है।

महानगर अध्यक्ष ने जारी की सूची भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष श्रवण राय के नेतृत्व में बुधवार को महानगर क्षेत्र के सभी 17 मंडलों की सक्रिय सदस्यों की अंतिम अद्यतन सूची जारी की गई। भाजपा झारखंड प्रदेश की ओर से स्वीकृत कुल 967 सक्रिय सदस्य धनबाद महानगर जिला में दर्ज किए गए हैं। यह अद्यतन सूची औपचारिक रूप से जारी कर दी गई है।

सक्रिय सदस्यता में धनबाद महानगर जिला रहा प्रथम धनबाद महानगर जिला अध्यक्ष श्रवण राय बताया कि झारखंड में सक्रिय सदस्यता के मामले में धनबाद महानगर जिला प्रथम स्थान पर है। झारखंड प्रदेश में भाजपा के सक्रिय सदस्यों की दृष्टि से धनबाद महानगर जिला सबसे अग्रणी जिला बन गया है। यह उपलब्धि संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता की निरंतर मेहनत और जनसंपर्क की मजबूत पकड़ को दर्शाती है।

सभी 17 मंडल चुनाव योग्य भाजपा धनबाद महानगर जिला के अंतर्गत आने वाले सभी 17 मंडल सक्रिय सदस्यता के निर्धारित मापदंड को पूरा कर चुके हैं। सभी मंडल आगामी संगठनात्मक चुनाव के लिए पूरी तरह चुनाव-योग्य घोषित किए गए हैं। जिसको लेकर मंडलवार सक्रिय सदस्यों की सूची जारी हो गई है।