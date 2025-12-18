Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काैन बनेगा धनबाद महानगर और ग्रामीण BJP का अध्यक्ष? मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा के बाद उल्टी गिनती शुरू

    By Ravi Ranjan Anand Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:53 AM (IST)

    धनबाद में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। महानगर और ग्रामीण जिला भाजपा अध्यक्ष के चुनाव के लिए रायशुमारी हुई। तीन सदस्यीय स ...और पढ़ें

    Hero Image

    नए मंडल अध्यक्षों के साथ राज पालीवाल, योगेंद्र प्रताप सिंह तथा पूर्व सांसद सुनील सोरेन।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड में तेजी से भाजपा के संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया चल रही है। जिलाध्यक्षों के चुनाव के लिए रायशुमारी चल रही है। इसी क्रम में बुधवार को धनबाद महानगर और ग्रामीण जिला भाजपा अध्यक्ष के चुनाव के लिए रायशुमारी हुई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीन सदस्यीय समिति ने की रायशुमारी

    धनबाद जिला भाजपा कार्यालय में तीन सदस्यीय समिति ने रायशुमारी की। इसमें पूर्व मंत्री राज पालीवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह तथा चुनाव प्रभारी एवं पूर्व सांसद सुनील सोरेन की उपस्थिति रही।

    जिलाध्यक्ष के प्रमुख दावेदार 

    धनबाद महानगर से वर्तमान जिलाध्यक्ष श्रवण राय, महामंत्री मानस प्रसून, उपाध्यक्ष शेखर सिंह, धनेश्वर महतो समेत अन्य नामों पर चर्चा हुई। जबकि ग्रामीण जिलाध्यक्ष के लिए वर्तमान जिलाध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर, युवा मोर्चा अध्यक्ष मनीष साहू, जिला उपाध्यक्ष बलदेव महतो समेत अन्य नामों पर भी चर्चा की गई। जल्द ही जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा की जाएगी।

    भाजपा को मिले 17 नए मंडल अध्यक्ष

    भाजपा धनबाद जिला महानगर के मंडल अध्यक्षों एवं मंडल प्रतिनिधियों की घोषणा बुधवार को भारतीय जनता पार्टी जिला महानगर कार्यालय में की गई। जिसमें महानगर इकाई के अंतर्गत सभी 17 मंडलों के मंडल अध्यक्षों एवं मंडल प्रतिनिधियों की घोषणा भाजपा झारखंड प्रदेश की त्रिस्तरीय समिति ने की। यह घोषणा भाजपा धनबाद जिला कार्यालय में नामांकन एवं चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात की गई। 

    क्रम मंडल का नाम मंडल अध्यक्ष मंडल प्रतिनिधि
    1 बरटांड़ मंडल हुल्लास दास किशोर मंडल
    2 भूली मंडल मनोज गुप्ता
    3 बैंक मोड़ मंडल सन्नी रवानी नीरज सिन्हा
    4 मनईटांड़ मंडल इंद्रभूषण कुशवाहा जितेंद्र सिंह
    5 धनबाद सदर मंडल राजाराम दत्ता निर्मल प्रधान
    6 सरायढेला मंडल बसंती सिंह रीता यादव
    7 केंदुआ मंडल रंजय सिंह आनंद खंडेलवाल
    8 धनबाद प्रखंड मंडल गौतम कुमार चौधरी
    9 झरिया नगर मंडल अवधेश साव दिलीप भारती
    10 बस्तकोला मंडल संतोष रवानी तरुण राय
    11 भागा मंडल वीरेंद्र वर्मा बच्चा गिरी
    12 लोदना मंडल सुनील पासवान अर्जुन निषाद
    13 महुदा मंडल किशुन महतो फूलचंद रवानी
    14 बाघमारा मंडल बलराम चौहान राजू शर्मा
    15 कतरास मंडल सूरजदेव मिश्रा मनोज कुमार सिंह
    16 लोयाबाद मंडल दिनेश रवानी मुन्ना सिंह
    17 सिनिडीह मंडल सोनू श्रीवास्तव मुन्ना चौहान

     