धनबाद-अलेप्पी एक्सप्रेस के एसी कोच से निकला धुआं, यात्रियों में मची अफरातफरी

संवाद सूत्र, कतरास (धनबाद)। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल के कतरासगढ़ स्टेशन से कुछ दूरी पर कतरी नदी पुल के समीप रविवार को धनबाद-अलेप्पी एक्सप्रेस के एसी कोच से अचानक धुआं निकलने पर यात्रियों में अफरातफरी मच गई।

घटना उस समय हुई, जब ट्रेन कतरासगढ़ स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। धुआं निकलता देख ट्रेन को कतरी नदी पुल पर कुछ देर के लिए रोक दिया गया। प्रारंभिक जांच में ब्रेक बाइंडिंग के कारण धुआं निकलने की बात सामने आई। इसके बाद ट्रेन को कतरासगढ़ स्टेशन लाया गया, जहां संबंधित एसी कोच की तकनीकी जांच की गई। जांच के दौरान स्थिति सामान्य पाए जाने पर ट्रेन को करीब 15 मिनट के विलंब से गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। तकनीकी समस्या दूर होने और ट्रेन के सुरक्षित रवाना होने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली।