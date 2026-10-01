रात 2 बजे धनबाद LTT एक्सप्रेस में बजा फायर अलार्म, यात्रियों में मची अफरा-तफरी
Dhanbad LTT Express Fire: धनबाद-लोकमान्य तिलक मुंबई एक्सप्रेस के थर्ड एसी कोच में देर रात करीब दो बजे फायर अलार्म बजने से यात्रियों में दहशत फैल गई।
जागरण संवाददाता, धनबाद। रात के तकरीबन दो बजे थे। यात्री आराम से चैन की नींद ले रहे थे। ट्रेन सरपट भाग रही थी। अचानक फायर अलार्म बजने लगा और ट्रेन के पहिए थम गये।
अलार्म की आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। आवाज सुनते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। सब के सब सामान छोड़ कर नीचे भाग गये। वाकया धनबाद से लोकमान्य तिलक मुंबई जा रही एलटीटी एक्सप्रेस की है।
यात्रियों ने बताया कि 13379 धनबाद-लोकमान्य तिलक मुंबई एक्सप्रेस के रांची रोड स्टेशन के आसपास पहुंचने पर अचानक फायर अलार्म बजने लगा। थर्ड एसी में आटोमेटिक अनाउंस भी शुरू हो गया।
बताया गया कि ट्रेन में धुआं पाया गया है। इससे यात्रियों में दहशत भर गया और सामान छोड़ कर ज्यादातर यात्री नीचे उतर गये। यात्रियों का कहना है कि लगभग आधे घंटे तक फायर अलार्म बजता रहा। काफी देर बाद रेल कर्मचारी आये और मामले की जानकारी ली।
29 सितंबर की देर रात हुई घटना का वीडियो वायरल
29 सितंबर की देर रात हुई घटना का वीडियो वायरल हो गया है। एक मिनट 46 सेकंड के वीडियो में खाली थर्ड एसी कोच और परेशान यात्री दिख रहे हैं। कोच में धुआं होने की सूचना भी जारी हो रही है।
रेलव का जवाब
वीडियो वायरल होने के बाद गुरुवार को रेलवे का जवाब आया। वायरल वीडियो को लेकर रेलवे की ओर से बताया गया कि किसी ने ट्रेन के टायलेट में सिगरेट पी थी।
सिगरेट के धुएं के कारण फायर अलार्म बजा। एसीसीआइ स्टाफ ने मामले की जांच की और स्थिति साफ होने पर अलार्म बंद किया गया।
शाम के बदले आज सुबह खुली एलटीटी- धनबाद एक्सप्रेस
लोकमान्य तिलक से धनबाद के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन बुधवार शाम के बदले 12 घंटे 20 मिनट लेट से गुरुवार की सुबह 5:15 पर रवाना हुई। देर से चलने से शुक्रवार सुबह आनेवाली ट्रेन के लेट आने की संभावना है।
सोमवार को धनबाद से लोकमान्य तिलक के लिए रवाना हुई ट्रेन मनमाड़ से कल्याण के बीच मार्ग परिवर्तन के कारण 14 घंटे से अधिक लेट से लोकमान्य तिलक पहुंची।
बुधवार दोपहर 1:40 के बदले गुरुवार सुबह 4:02 पर पहुंची। लेटलतीफी को लेकर रेलवे ने पहले लोकमान्य तिलक से तड़के तीन बजे खुलने की घोषणा की थी। बाद में सुबह 5:15 पर रवाना की गई।
यह भी पढ़ें- पूजा में रेल यात्रियों को राहत! कोलकाता-आलमनगर, रांची-अलीपुरद्वार और हावड़ा-खातीपुरा के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
यह भी पढ़ें- धनबाद होकर चलने वाली 2 साप्ताहिक ट्रेनें नहीं जाएंगी दुर्गापुर, अंडाल में होगा इंजन रिवर्सल
🚨 Fire Alarm Triggers Panic Inside 13379 Dhanbad–LTT Express on 29.09.2026— Jharkhand Rail Users (@JharkhandRail) September 30, 2026
A fire alarm suddenly went off around 2 AM near Ranchi Road inside a 3rd AC coach of the Dhanbad–LTT Express, when most passengers were asleep.
The unexpected alarm caused confusion and panic among… pic.twitter.com/0V0hQ4fSTL