रात 2 बजे धनबाद LTT एक्सप्रेस में बजा फायर अलार्म, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, धनबाद। रात के तकरीबन दो बजे थे। यात्री आराम से चैन की नींद ले रहे थे। ट्रेन सरपट भाग रही थी। अचानक फायर अलार्म बजने लगा और ट्रेन के पहिए थम गये।

अलार्म की आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। आवाज सुनते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। सब के सब सामान छोड़ कर नीचे भाग गये। वाकया धनबाद से लोकमान्य तिलक मुंबई जा रही एलटीटी एक्सप्रेस की है।

यात्रियों ने बताया कि 13379 धनबाद-लोकमान्य तिलक मुंबई एक्सप्रेस के रांची रोड स्टेशन के आसपास पहुंचने पर अचानक फायर अलार्म बजने लगा। थर्ड एसी में आटोमेटिक अनाउंस भी शुरू हो गया।

बताया गया कि ट्रेन में धुआं पाया गया है। इससे यात्रियों में दहशत भर गया और सामान छोड़ कर ज्यादातर यात्री नीचे उतर गये। यात्रियों का कहना है कि लगभग आधे घंटे तक फायर अलार्म बजता रहा। काफी देर बाद रेल कर्मचारी आये और मामले की जानकारी ली।

29 सितंबर की देर रात हुई घटना का वीडियो वायरल 29 सितंबर की देर रात हुई घटना का वीडियो वायरल हो गया है। एक मिनट 46 सेकंड के वीडियो में खाली थर्ड एसी कोच और परेशान यात्री दिख रहे हैं। कोच में धुआं होने की सूचना भी जारी हो रही है।