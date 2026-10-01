पूजा में रेल यात्रियों को राहत! कोलकाता-आलमनगर, रांची-अलीपुरद्वार और हावड़ा-खातीपुरा के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

जागरण संवाददाता, धनबाद। दुर्गापूजा, दिवाली और छठ की भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने रेलवे ने तीन और स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। अक्टूबर की अलग-अलग तिथियों से स्पेशल ट्रेनें चलेंगी।

इनमें धनबाद होकर कोलकाता-आलमनगर और रांची- अलीपुरद्वार तथा न्यू गिरिडीह होकर हावड़ा-खातीपुरा स्पेशल ट्रेन चलेगी। कोलकाता-आलमनगर स्पेशल से धनबाद व गोमो तथा रांची-अलीपुरद्वार स्पेशल से धनबाद, कतरास, चंद्रपुरा व बोकारो के यात्रियों को त्योहारी मौसम में वैकल्पिक ट्रेनें मिल सकेंगी।