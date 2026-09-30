Fog Alert: दिसंबर से फरवरी तक कई ट्रेनें रद, धनबाद होकर चलने वाली गाड़ियां भी शामिल; चंबल एक्सप्रेस का मार्ग बदला

जागरण संवाददाता, धनबाद। सर्दी के दिनों में घने कोहरे के कारण रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। रेलवे ने दिसंबर से फरवरी तक कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है।

कोहरे की संभावना को देखते हुए कुछ ट्रेनों को रद करने, जबकि कुछ के मार्ग को सीमित करने का निर्णय लिया गया है। दिसंबर से शुरू होने वाले जाड़े के सीजन को लेकर रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

घने कोहरे के मद्देनजर गोमो होकर चलने वाली सांतरागाछी-आनंदविहार एक्सप्रेस और बोकारो-गोमो होकर चलने वाली टाटा-अमृतसर जालियांवाला बाग एक्सप्रेस का परिचालन प्रभावित रहेगा। इसके अलावा धनबाद होकर चलने वाली हावड़ा-मथुरा चंबल एक्सप्रेस भी जाड़े के दौरान तीन महीने तक मथुरा नहीं जाएगी।

यह ट्रेन हावड़ा से आगरा कैंट तक ही चलेगी और वहीं से वापस हावड़ा लौटेगी। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को दिसंबर से फरवरी तक सफर की योजना बनाते समय ट्रेनों के परिचालन की जानकारी पहले से लेना जरूरी होगा।