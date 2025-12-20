Dhanbad News: सड़क दुर्घटना में बाल-बाल बचे एडीएम सप्लाई, ड्राइवर और बॉडीगार्ड घायल

जागरण संवाददाता, धनबाद। शुक्रवार की देर शाम एडीएम (सप्लाई) जियाउल अंसारी की कार महाराजगंज के पास सड़क किनारे खड़ी एक ट्राली से जा टकराई। हादसे के वक्त कार में एडीएम के साथ उनके अंगरक्षक मो. मोबिन असलम और चालक शर्मानंद सिंह सवार थे।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बेहतर इलाज के लिए एंबुलेंस से एसएनएमएमसीएच भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी बेहद कम थी। इसी दौरान चालक का नियंत्रण बिगड़ा और कार सीधे ट्राली में जा घुसी।