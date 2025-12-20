Language
    Dhanbad News: सड़क दुर्घटना में बाल-बाल बचे एडीएम सप्लाई, ड्राइवर और बॉडीगार्ड घायल

    By Ravi Kumar Chourasia Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:31 AM (IST)

    Dhanbad News: धनबाद में एडीएम की कार एक खड़ी ट्राली से टकरा गई। इस दुर्घटना में एडीएम के बॉडीगार्ड और ड्राइवर घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थ ...और पढ़ें

    धनबाद-गिरिडीह रोड पर खड़ी ट्राली में एडीएम (सप्लाई) जियाउल अंसारी की कार टकरा गई।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। शुक्रवार की देर शाम एडीएम (सप्लाई) जियाउल अंसारी की कार महाराजगंज के पास सड़क किनारे खड़ी एक ट्राली से जा टकराई। हादसे के वक्त कार में एडीएम के साथ उनके अंगरक्षक मो. मोबिन असलम और चालक शर्मानंद सिंह सवार थे।

    घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बेहतर इलाज के लिए एंबुलेंस से एसएनएमएमसीएच भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी बेहद कम थी। इसी दौरान चालक का नियंत्रण बिगड़ा और कार सीधे ट्राली में जा घुसी।

    टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के अगले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं हादसे में चालक शर्मानंद सिंह को गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं तथा बाडीगार्ड मोबिन असलम के हाथ-पैर में चोट आई है। व

    हीं अस्पताल के डाक्टरों ने शर्मानंद सिंह को अस्पताल में भर्ती कर लिया है। जबकि बाडीगार्ड को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई वहीं घटाना के बाद एडीएम जियाउल अंसारी स्वयं अस्पताल पहुंचे और अपने कर्मियों के बेहतर इलाज का निर्देश देते हुए उनका हाल-चाल जाना।