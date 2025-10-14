Language
    Dhanbad News: रोपवे का स्ट्रक्चर काटते समय हुआ बड़ा हादसा, एक की दबकर मौत; दो घायल

    By Sumit KumarEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:07 AM (IST)

    धनबाद के सुदामडीह थाना क्षेत्र में सेल की बंद रोपवे के लोहे के ढांचे को काटते समय हादसा हो गया। ढांचे के गिरने से एक युवक, पवन पासवान, की दबकर मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शव को कब्जे में ले लिया है।

    संवाद सहयोगी, चासनाला (झरिया)। सुदामडीह थाना क्षेत्र के न्यू माइनस ओबी डंप समीप शनिवार को सेल की बंद पड़ी रोपवे के लोहे के स्ट्रक्चर को चोरी से काटने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। लोहे का भारी स्ट्रक्चर गिरने से एक युवक की दबकर मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए।

    मृतक की पहचान बनियाहिर सात नंबर फायर ब्रिगेड विभाग के पीछे रहने वाले वैधनाथ पासवान के 35 वर्षीय पुत्र पवन पासवान के रूप में की गई है। हादसे में उसके साथी सद्दाम और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

    दोनों घायल युवक घटना के बाद निजी अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया। पत्नी, दो बेटियों और स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

    स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कई दिनों से बंद पड़ी इस रोपवे के लोहे को गैस सिलेंडर, कटर मशीन और रस्सी की मदद से काटने का काम चल रहा था। शनिवार को स्ट्रक्चर को बीचोंबीच काटने के दौरान अचानक पूरा हिस्सा धंस गया और उसी में दबकर पवन पासवान की मौके पर ही मौत हो गई।

    वही घटना की जानकारी मिलते ही सुदमडीह पुलिस मौके पर पहुंची। मौजूद लोगों से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मौके से चोरों द्वारा लाए गए सामान को जब्त किया। पुलिस ने घटनास्थल से मृतक का शव को आपने कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई।