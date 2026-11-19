जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद जिले के नौ व्यस्त रेल फाटकों पर रोड ओवरब्रिज-अंडरपास आरओबी और आरयूबी का निर्माण होगा। इनमें पांच पर आरओबी और चार फाटकों को बंद कर अंडरपास आरयूबी निर्माण किया जाएगा।

सांसद ढुलू महतो ने सेतु भारतम परियोजना के तहत जिले के रेलवे फाटकों को हटाने के लिए रेलवे से तकनीकी सहमति और आंकड़े मांगे थे। इसके जवाब में मंडल रेल प्रबंधक अखिलेश मिश्र ने पत्र भेजकर फाटकों की स्थिति बताई है।

डीआरम ने बताया है कि सभी नौ फाटकों पर आरओबी-आरयूबी का निर्माण तकनीकी रूप से संभव है। इनमें से पांच फाटकों पर रोड ओवर ब्रिज और चार फाटकों पर रोड अंडर ब्रिज बनाया जा सकता है। आरओबी-आरयूबी प्रोजेक्ट की स्थिति - कतरास क्षेत्र के लिलोरी गेट पर ओवर ब्रिज बनाना संभव है। एनएचएआइ अधिकारियों के अनुसार ब्रिज निर्माण की कार्य स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ रेलवे ने इस फाटक को चौड़ा करने का काम वित्त वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित किया है।