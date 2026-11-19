जागरण संवाददाता, धनबाद। Cyclone Akvan: बंगाल की खाड़ी में उठा गंभीर चक्रवाती तूफान अकवान का असर धनबाद समेत राज्य के ज्यादातर हिस्से में दिखेगा। मौसम केंद्र रांची ने दैनिक मौसम पूर्वानुमान में राज्य के कई हिस्से में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

पिछले 24 घंटे तक शुष्क रहे मौसम में गुरुवार से बदलाव आनेवाला है। 20 नवंबर की दोपहर तक चक्रवात के आंध्र प्रदेश व ओडिशा तट को पार करने का अनुमान है। इसके असर से गुरुवार दोपहर या शाम से बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी।

आंधी व वज्रपात की भी संभावना है। 20 व 21 को धनबाद समेत उत्तर पूर्व के कई हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद का कहना है कि चक्रवात को लेकर पैनिक होने से बचें, पर गर्जन व वज्रपात के दौरान सतर्क रहें।

संभावित प्रभाव - कच्चे मकान, झुग्गी-झोपड़ी व कमजोर दीवारों को आंशिक या भारी क्षति पहुंचने का खतरा

- नदी-जलाशयों के जलस्तर पर अचानक वृद्धि से निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति का खतरा

- आंधी-तूफान से पौधरोपण, बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान होने की संभावना

- खुले स्थानों पर वज्रपात लोगों व मवेशियों को घायल कर सकता है, सतर्कता बरतें

- दृश्यता कमजोर होने के कारण सड़क दुर्घटना का खतरा बढ़ने की आशंका