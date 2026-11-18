जागरण संवाददाता, धनबाद। Wasseypur Landlord Rapes Teacher: सरायढेला में रह रही एक शिक्षिका ने अपने मकान मालिक मिराज अहमद पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है।

शिक्षिका का आरोप है कि मकान मालिक ने जनवरी 2024 में जन्मदिन के बहाने मिठाई में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे खिला दिया। इसके बाद वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया और अश्लील वीडियो भी बना लिया गया।

इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर आरोपित लंबे समय तक उसका यौन शोषण करता रहा। सरायढेला थाना में दिए आवेदन में 23 वर्षीय शिक्षिका ने बताया है कि वर्ष 2022 में वह वासेपुर आरामोड़ निवासी मिराज अहमद से सात हजार रुपये मासिक किराये पर एक फ्लैट लिया था।

मकान मालिक होने के नाते मिराज अक्सर हाल चाल पूछने के बहाने उसके फ्लैट पर आता था। उम्र अधिक होने के कारण वह उसे अंकल कहकर बुलाती थी। जनवरी 2024 में एक रात करीब आठ बजे मिराज मिठाई लेकर उसके फ्लैट पर पहुंचा और अपना जन्मदिन होने की बात कहकर उसे मिठाई खिलाई। मिठाई खाने के बाद वह बेहोश हो गई। आरोप है कि इसी दौरान मिराज ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया। शिक्षिका के अनुसार, होश में आने के बाद उसने आरोपित से वीडियो डिलीट करने की गुहार लगाई, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह बार-बार उसके फ्लैट पर आता और दुष्कर्म करता था। इतना ही नहीं, उसे होटल में ले जाकर भी यौन शोषण किया गया। पीड़िता का दावा है कि आरोपित करीब 20 से 25 बार उसे होटल ले जा चुका है।

शिक्षिका ने आवेदन में आरोप लगाया है कि उसने अपनी कमाई से फ्लैट में फ्रिज, अलमारी, पलंग, सोफा, वाशिंग मशीन समेत अन्य घरेलू सामान खरीदे थे। इसके अलावा करीब 15 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवर और एक स्कूटी भी थी।