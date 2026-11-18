आशीष सिंह, धनबाद। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने 2027 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा शुल्क बढ़ाकर भले ही वापस ले ली, लेकिन पिछले वर्ष बढ़ाई गई फीस ने ही छात्रों पर काफी आर्थिक बोझ डाल दिया है।

धनबाद जिले से इस वर्ष मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में कुल 51,829 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इनमें मैट्रिक के 26,053 और इंटर के 25,116 छात्र-छात्राएं शामिल हैं। पिछले वर्ष भी लगभग इतने ही छात्र शामिल हुए थे।

जैक के फीस बढ़ोतरी के फैसले ने पिछले वर्ष ही धनबाद के परीक्षार्थियों पर लगभग एक करोड़ 10 लाख 24 हजार रुपये का सीधा अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ा दिया था। पिछले वर्ष की बढ़ी हुई फीस का असर इस वर्ष भी छात्रों पर दिख रहा है।