न मंदिर, न मूर्ति… बरगद के नीचे 300 साल से मां काली का दरबार, मन्नत मांगने उमड़ते हैं भक्त

अमृत बाउरी, निचितपुर (धनबाद))। Kali Puja 2026: श्रद्धा और आस्था का एक ऐसा केंद्र, जहां न कोई मंदिर है और न ही माता की कोई मूर्ति, फिर भी सदियों से यहां भक्तों का तांता लगा रहता है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के धनबाद जिले की रेंगुनी पंचायत के धारजोरी गांव की, जहां विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे खुले आसमान में पिछले तीन सौ से अधिक वर्षों से मां काली की पूजा-अर्चना की जा रही है।

यहां एक अनोखी परंपरा के तहत मां काली की पूजा की जाती है। किसी मंदिर या गर्भगृह में नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे स्थित मां काली स्थान में माता की आराधना की जाती है। यहां मां काली की कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। इसके बावजूद मां काली स्थान श्रद्धालुओं की अटूट आस्था, विश्वास और भक्ति का केंद्र बना हुआ है।

धारजोरी, पातामहुल, बांसमुड़ी, काडामारा, झारखंड मोड़ सहित आसपास के क्षेत्रों और दूर-दराज के सैकड़ों श्रद्धालु यहां मां के दरबार में पूजा-अर्चना करने पहुंचते हैं। मान्यता है कि मां काली के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई मन्नत अवश्य पूरी होती है।

यही वजह है कि दूर-दूर से लोग यहां शीश नवाने आते हैं। इस वर्ष भी मां काली की पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। दीपावली पर विशेष पूजा इस वर्ष यानी 2026 में काली पूजा (दीपावली की रात-अमावस्या की रात) 8 नवंबर, रविवार को मनाई जाएगी। काली पूजा पर धारजोरी गांव के बरगद वृक्ष के नीचे विशेष पूजा होती है। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं।