धनबाद में दीपावली से पहले खाद्य विभाग का बड़ा शिकंजा, 25 क्विंटल प्रतिबंधित रंग वाली मिठाई जब्त

जागरण संवाददाता, मैथन (धनबाद)। Chirkunda Sweet Shop Raid: दीपावली के त्योहार पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे मिठाई कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।

मंगलवार को चिरकुंडा में जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. राजा कुमार के नेतृत्व में टीम ने एक साथ तीन मिठाई दुकानों पर छापेमारी कर करीब 25 क्विंटल लड्डू और काजू बर्फी जब्त की।

सड़क किनारे टेंट लगाकर तैयार की जा रही इन मिठाइयों में प्रतिबंधित रंगों के इस्तेमाल का मामला सामने आया है। कार्रवाई से क्षेत्र के मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मच गया।

जिन तीन दुकानों में छापेमारी की गई, उनमें बाबूलाल शर्मा, दामोदर महाराज और गोपाल मंडल की दुकानें शामिल हैं। जांच के दौरान लड्डुओं में चंपई रंग का इस्तेमाल पाया गया।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, इस तरह के प्रतिबंधित रंगों से तैयार मिठाइयों का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। टीम ने मिठाइयों के नमूने लेने के बाद जब्त लड्डुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की।

जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. राजा कुमार ने बताया कि तीनों दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दीपावली के दौरान मिलावटी और प्रतिबंधित रंगों से तैयार मिठाइयों की बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।