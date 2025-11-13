मौत का 'गोफ' बना दिल्ली-कोलकाता हाईवे का खरनी ओवरब्रिज, NHAI की साठगांठ पर जांच की मांग!

जागरण संवाददाता, कतरास (धनबाद)। कोलकाता-दिल्ली सिक्स लेन नेशनल हाईवे 2 (अब 19) पर स्थित खरनी ओवरब्रिज के अचानक धंस जाने से देश के सबसे व्यस्ततम परिवहन मार्गों में से एक पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अहले सुबह हुई इस घटना के बाद पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से में एक विशाल गोफ बन गया है, जिसमें निर्माण में इस्तेमाल हुआ घटिया सरिया और जर्जर कंक्रीट साफ दिखाई दे रहा है।

सड़क के नीचे का भाग भरभरा कर गिरने के कारण स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है, और इस घटना ने पुल का निर्माण करने वाली कंपनी अशोका बिल्डकॉन पर निर्माण में घोर लापरवाही और खराब गुणवत्ता वाली सामग्री के इस्तेमाल के गंभीर आरोप लगा दिए हैं।

लापरवाही की खुली पोल स्थानीय दुकानदारों और ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के समय से ही ब्रिज के नीचे से हर जगह पानी टपक रहा था। यह स्पष्ट रूप से जल-रिसाव और ड्रेनेज सिस्टम की विफलता का संकेत था, जिसकी जानकारी संबंधित विभाग को दिए जाने के बावजूद निर्माणकर्ता या एनएचएआई के अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया।

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सड़क में छेद होने के बाद भी वाहनों का आवागमन जारी रहा, और बड़े वाहनों के गुजरने से ब्रिज के नीचे का प्लास्टर गिरता जा रहा था। यदि समय रहते आवागमन नहीं रोका जाता, तो लाखों यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती थी।

दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद संबंधित विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना एनएचएआई के पदाधिकारियों को दी। जिसके बाद पदाधिकारी मौके में पहुंचकर क्षतिग्रस्त स्थल का मुआयना किया और सुरक्षा के दृष्टिकोण से टूटी हुई लेन को पूरी तरह बंद कर दिया। वाहनों को अब रूट डायवर्ट कर सर्विस लेन की तरफ मोड़ दिया गया है।