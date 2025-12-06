GT Road पर बड़ी वारदात की साजिश नाकाम, तोपचांची पुलिस ने दो अपराधियों को हथियार के साथ दबोचा

जागरण संवाददाता, तोपचांची (धनबाद)। Dhanbad Khabar:दिल्ली-कोलकाता हाईवे (जीटी रोड) पर धनबाद जिले के तोपचांची थाना क्षेत्र के लेदाटांड़ में शुक्रवार देर रात पुलिस ने बड़ी आपराधिक घटना को होने से पहले ही विफल कर दिया। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने दो ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया, जो ट्रक चालकों से लूटपाट की योजना बना रहे थे।

पुलिस ने दोनों के पास से एक देशी कट्टा और चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान देवघर जिला के जसीडीह थाना अंतर्गत संथाली गांव निवासी आकाश पांडे उर्फ बंटी पांडे उर्फ बाबा और बिहार के झाझा थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार निवासी 22 वर्षीय लक्ष्मण ठठेरा के रूप में हुई है। आरोपी आकाश पांडे पर झाझा थाना में आर्म्स एक्ट और लूटपाट के सात मामले दर्ज हैं तथा वह कई बार जेल भी जा चुका है। वहीं लक्ष्मण ठठेरा के खिलाफ बिहार में छिनतई का एक मामला दर्ज है और वह भी जेल कट चुका है।

पुलिस को देख भागने लगे अपराधी

पुलिस के अनुसार, दोनों अपराधी शुक्रवार देर रात हाईवे के पास स्थित एक होटल से करीब दो सौ मीटर दूर सुनसान इलाके में संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे। जैसे ही उन्होंने तोपचांची पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को रुकते देखा, वे भागने लगे। संदेह होने पर पुलिस टीम ने पीछा कर दोनों को धर-दबोचा।



तलाशी के दौरान आकाश पांडे की कमर से एक लोडेड देसी कट्टा और एक कारतूस मिला, जबकि लक्ष्मण ठठेरा की जींस की जेब से दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे ट्रक चालकों को निशाना बनाकर लूटपाट करने की तैयारी में थे।



इस सफलता में सहायक अवर निरीक्षक हर्षमनी राम, सहायक अवर निरीक्षक दिनेश कुमार पांडे सहित पेट्रोलिंग टीम के जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर अजीत भारती ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और आपराधिक षड्यंत्र के तहत मामला दर्ज किया गया है तथा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।