Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Indian Railway Update: दिल्ली-हावड़ा रूट पर कोहरे ने फैलायी बांहें, अटकी वीआइपी ट्रेनों की राहें

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:18 AM (IST)

    Howrah–Delhi Rail Routeःः दिल्ली-हावड़ा रूट पर कोहरे के कारण वीआइपी ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। कोहरे की वजह से दृश्यता कम होने के कारण ट्रेनों क ...और पढ़ें

    Hero Image

    कोहरे के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। (सांकेतिक फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Dense Fog Disrupts Howrah–Delhi Rail Routeः उत्तर भारत में कोहरे का असर दिखने लगा है। राजधानी एक्सप्रेस जैसी वीआइपी ट्रेनों पर कोहरे का सर्वाधिक असर दिख रहा है। राजधानी के पहिए कोहरे के कारण थम-थम कर घूम रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार को दोनों राजधानी सुबह के बदले दोपहर में नई दिल्ली पहुंचीं। हावड़ा से नई दिल्ली जानेवाली राजधानी एक्सप्रेस पौने चार घंटे देर से दोपहर 1:48 तो सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सवा तीन घंटे लेट से दोपहर 2:05 पर पहुंची।

    वापसी में नई दिल्ली-सियालदह राजधानी रविवार को 3:43 घंटे, नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी 3 घंटे 53 मिनट देर से आई। कालका-हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस भी एक घंटे 43 मिनट विलंब से पहुंची। विलंब से पहुंचने के कारण नई दिल्ली से चलने वाली दोनों राजधानी एक्सप्रेस लेट से रवाना हुई।

    नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी शाम 4:50 के बदले 6:15 पर खुली। नई दिल्ली-सियालदह राजधानी शाम 4:30 के बदले शाम 6:00 बजे खुली। विलंब से प्रस्थान करने से सोमवार को देर से आएंगी।

    भुवनेश्वर राजधानी सात घंटे से अधिक लेट, आज देर से आएगी

    भुवनेश्वर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस राजधानी पर भी कोहरे का असर रहा। रविवार को सुबह 9:55 के बदले शाम 4:59 पर नई दिल्ली पहुंची। विलंब से पहुंचने के कारण रविवार को नई दिल्ली से खुलने वाली ट्रेन शाम 5:00 के बदले रात 10:40 पर खुलने की सूचना की जारी की गई। लेट से चलने से सोमवार को देर से आएगी।

    धनबाद-कोयंबटूर स्पेशल लेट, कल देर से चलने की संभावना

    धनबाद से गया होकर कोयंबटूर के लिए रवाना हुई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन लगभग छह घंटे विलंब से चल रही है। इस वजह से लेट से कोयंबटूर पहुंचने की संभावना है। गंतव्य तक विलंब से पहुंचने के कारण मंगलवार को चलने वाली कोयंबटूर-धनबाद स्पेशल के देर से चलने की संभावना है। इससे पहले लगभग हर फेरे में सुबह के बदले शाम में चलाई गई है।