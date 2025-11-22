बेटी की शादी से पहले बड़ा झटका, घर के सामने से 5 लाख लूटकर बदमाश फरार
Dhanbad Crime News: बरवाअड्डा में एक ग्रामीण, गुलेन चंद्र मंडल, अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से पांच लाख रुपये निकालकर घर लौट रहे थे। अपराधियों ने उनके घर के सामने ही रुपये से भरा बैग छीन लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध दिखे हैं।
जागरण संवाददाता, बरवाअड्डा (धनबाद)। बेटी की शादी के लिए बैंक से पांच लाख रुपये निकाल कर घर लौट रहे बरवाअड्डा तुमादाहा निवासी गुलेन चंद्र मंडल से अपराधियों ने घर के सामने ही रुपये भरे बैग झपटकर फरार हो गए। घटना शुक्रवार शाम तकरीबन 3:45 बजे की है।
भुक्तभोगी गुलेन चंद्र मंडल की पुत्री की शादी 26 नवंबर को होनी है। तैयारी के लिए वे दोपहर में गोविंदपुर स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा से 5 लाख रुपये नकद निकाल कर स्कूटी की डिक्की में रखा और घर लौट रहे थे।
बैंक से निकलते ही अपराधी उनके पीछे लग गए। दो अलग-अलग बाइकों पर सवार तीन अपराधी लगातार उनका पीछा करते रहे। घर के पास पहुंचते ही एक बाइक सवार युवक कुछ दूरी पर बाइक खड़ी कर इंतजार करने लगे, वहीं दूसरी बाइक पर सवार दो युवक घर के सामने तक पहुंच घात लगाए खड़े थे।
जैसे ही गुलेन चंद्र मंडल ने स्कूटी की डिक्की से रुपये वाला बैग निकाला, अपराधियों ने अचानक झपट्टा मारकर बैग छीन लिया और दोनों बाइक तेज गति से जीटी रोड की ओर भाग निकले। शोरगुल सुनकर आसपास के ग्रामीण जुटे, लेकिन अपराधी हाथ नहीं आए।
सूचना पर इंस्पेक्टर सीमा कुमारी और बरवाअड्डा पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। एक कैमरे में स्कूटी के पीछे दो बाइक पर सवार तीन संदिग्ध अपराधी दिखे है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि अपराधी काले रंग की पल्सर बाइक पर थे और किसी ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। ग्रामीणों ने आश्चर्य जताया कि जीटी रोड से करीब डेढ़ किलोमीटर अंदर इस तरह की वारदात होने लगी है।
ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस की लापरवाही के कारण ग्रामीण इलाकों में भी अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। इधर बरवाअड्डा थाना की पुलिस मामला दर्ज कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दिखावे की छानबीन शुरू कर दी है।
