    Dattopant Thengadi Rojgar Mela (9 December): 5वीं पास से B.Tech तक के लिए ढेरों नौकरी के मौके, देश-विदेश में सुनहरा अवसर

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:52 PM (IST)

    Job Fair In Sindri: दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला एक अनूठा अवसर है जहा पांचवीं पास से लेकर बीटेक डिग्री धारक तक सभी के लिए रोजगार उपलब्ध हैं। बेंगलुरु, ...और पढ़ें

    मेले में भाग लेने के लिए झारखंड के किसी भी नियोजनालय के निबंधन अनिवार्य। (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। बेरोजगारों को निजी कंपनियों में नियोजन का अवसर मिलेगा। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग की ओर से दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन नौ दिसंबर को आफिसर्स क्लब सिंदरी में किया जाएगा।

    सुबह 10 से शाम चार बजे तक आयोजित होनेवाले मेले में 1256 पुरुष और 462 महिलाओं के चयन के लिए 19 कंपनियां आ रही हैं। स्थानीय स्तर पर धनबाद की कई नियोजक कंपनियां शामिल होंगी।

    साथ ही बेंगलुरु, इंदौर, पुणे,चेन्नई और दुबई में भी काम का मौका मिलेगा। प्रिंसिपल से ड्राइवर तक के पदों पर नौकरी के लिए चयन होगा। मेले में भाग लेने के लिए झारखंड के किसी भी नियोजनालय के निबंधित होना अनिवार्य है।

    आवेदक सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, दो फोटो, बायोडाटा, नियोजनालय का निबंधन कार्ड तथा न्यूनतम अंचलाधिकारी से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र के साथ भाग ले सकते हैं।

    7000 से 40000 तक वेतन

    रोजगार मेले में पांचवीं पास से बीटेक डिग्रीधारक तक के लिए स्टाल लगेंगे। अलग-अलग पदों के लिए 7000 से 40000 तक मासिक वेतन का भुगतान होगा।

    प्रूफ रीडर, स्क्रिप्ट राइटर, टेलिकालर, कंप्यूटर आपरेटर, एलआइसी एडवाइजर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट, मशीन आपरेटर, प्रोडक्शन इंजीनियर, स्कैनर, पिकर, पैकर, आपरेटर, ट्रेनी अप्रेंटिसशिप, एलआइसी एजेंट, जूनियर टेक्निशियन, टेलिकालर, आनबोर्डिंग एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव जैसे पद पुरुष व महिला दोनों के लिए हैं। एलआइसी बीमा सखी के 10 पद केवल महिलाओं के लिए हैं।

    मेले में आनेवाली नियोजक कंपनियां

    अपकंट्री व्हिकल प्रालि गोविंदपुर धनबाद, टाकन रिसर्च एंड डेवलपमेंट भूली धनबाद, हिंदुस्तान मैलेबल्स एंड फोर्जिंग्स लि. भूली धनबाद, डोजको इंडिया प्रालि गोविंदपुर धनबाद, एलाइसी आफ इंडिया, चैनल प्ले एयरटेल पेमेंट बैंक धनबाद, गांधीयन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी दुमका, भारत फाइनेंसियल इंक्लूजन लि, केके इंटरप्राइजेज अहमदाबाद, टीएसपीएल ग्रुप पुणे, यूनिफाइड एचआर साल्यूशन बेंगलुरु, हेयर इंडिया प्रालि पुणे, गोयम आटो प्रालि औरंगाबाद, प्रेझा फाउंडेशन रांची, आद्या एचआर साल्यूशन बेंगलुरु, सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ पेट्रो केमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी रांची, अमेजिंग टेक्निवेंट्स प्रालि धनबाद, एलएंडटी कंस्ट्रक्शन हूगली पश्चिम बंगाल।

    प्रेझा फाउंडेशन देगा दुबई में काम का अवसर

    रांची की प्रेझा फाउंडेशन की ओर से 10वीं पास युवाओं को गुजरात व बेंगलुरु के साथ दुबई में काम करने का अवसर देगा। बिना पूर्व के कार्य अनुभव वाले फ्रेशर्स का चयन किया जाएगा।

    18 से 35 वर्ष तक के महिला व पुरुष दोनों के लिए बेंगलुरु तथा केवल पुरुषों का गुजरात के राजकोट में काम के लिए भी चयन किया जाएगा। केवल पुरुषों का चयन दुबई के लिए होगा। इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर व पाइप फीटर के 30 तथा टाइल्स मेसन के लिए 30 को अवसर मिलेगा। मासिक वेतन 30000-40000 होगा।