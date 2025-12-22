Language
    Swarnarekha Express में लूट के बाद धनबाद से दरभंगा तक रेल पुलिस रेस, बिहार-झारखंड के आठ अपराधी काबू

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:54 PM (IST)

    टाटानगर-धनबाद एक्सप्रेस में हुई लूट के मामले में दरभंगा में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    टाटानगर-धनबाद स्वर्णरेखा एक्सप्रेस में लूट। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। टाटा–जयनगर एक्सप्रेस (Tatanagar–Dhanbad Swarnarekha Express) में शुक्रवार देर रात लगभग दो बजे लूटपाट की घटना सामने आई। धनबाद से यात्री ने दरभंगा जाने के बाद जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई।

    दरभंगा रेल थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक, ट्रेन में पहले से सवार एक अपराधी ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी। जैसे ही ट्रेन रुकी, अन्य अपराधी भी कोच में घुस आए और यात्रियों से नगद, जेवरात व अन्य कीमती सामान लूटने लगे। प्रधानखंता स्टेशन के पास लूटे गए पर्स और सामान बरामद हुए।

    घटना के बाद रेल पुलिस (जीआरपी) और आरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन अपराधियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में उन्होंने अपने अन्य साथियों के नाम उजागर किए, जिससे कुल आठ लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार आरोपियों में राजा गुप्ता, रविंद्र गुप्ता और रवि गुप्ता शामिल हैं, जो कलियासोल क्षेत्र के रहने वाले हैं।

    सूत्रों के मुताबिक, यह गिरोह अंतरराज्यीय है और बिहार, झारखंड समेत अन्य राज्यों के अपराधियों ने मिलकर यह वारदात अंजाम दी। पुलिस ने धनबाद, गोविंदपुर और बलियापुर में छापेमारी कर शेष अपराधियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर लूट का अधिकांश सामान बरामद किया गया है।

    रेलवे प्रशासन ने बताया कि ट्रेन में हुई इस लूटपाट के बाद यात्रियों ने सोशल मीडिया और रेलवे हेल्पलाइन नंबर 193 पर शिकायत दर्ज कराई। इसकी पुष्टि के बाद जीआरपी और आरपीएफ सक्रिय हुए और घटना स्थल के आसपास की त्वरित कार्रवाई से अपराधियों को पकड़ा गया।

    इस वारदात ने यात्रियों में खौफ फैला दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के अंतरराज्यीय अपराधों को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल सतर्क हैं और लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है। फिलहाल पुलिस शेष गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।