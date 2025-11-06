Damodar River Tragedy: दो युवकों के शव मिले, चार का पता नहीं, रेस्क्यू में तेजी के लिए लोगों ने धनबाद-बोकारो को जोड़ने वाले पुल को किया जाम
Dhanbad News: दामोदर नदी में एक दुखद घटना घटी, जिसमें दो युवकों के शव बरामद हुए हैं, जबकि चार अभी भी लापता हैं। बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए धनबाद-बोकारो को जोड़ने वाले पुल को जाम कर दिया गया है। लापता युवकों की तलाश जारी है, और प्रशासन से बचाव कार्य में तेजी लाने की मांग की जा रही है।
जागरण संवाददाता, महुदा (धनबाद)। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बुधवार सुबह धनबाद और बोकारो की सीमा पर स्थित तेलमच्चो ब्रिज के नीचे दामोदर नदी में स्नान करने पहुंचे छह युवक तेज धारा में बह गए थे। बुधवार शाम एक युवक का शव बरामद किया गया था। गुरुवार को सुबह एक और युवक का शव नदी से मिला, जबकि चार युवकों की तलाश अब भी जारी है।
घटना के बाद से स्थानीय लोगों और स्वजनों में आक्रोश बना हुआ है। गुरुवार सुबह भीमकनाली और आसपास के ग्रामीणों ने धनबाद-बोकारो को जोड़ने वाले तेलमच्चो ब्रिज पर जाम लगा दिया। करीब आठ बजे से शुरू हुए इस जाम के कारण दोनों जिलों के बीच आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और पुलिस ने युवकों की तलाश में लापरवाही बरती है। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद भी एनडीआरएफ टीम को बुलाने में देरी की गई। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द सभी शवों को निकालने की मांग की।
करीब 11 बजे बाघमारा सीओ गिरिजानंद किस्कु और आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित लोग जाम हटाने को तैयार नहीं हुए। सीओ ने बताया कि एनडीआरएफ टीम को बुला लिया गया है और जल्द ही सघन खोज अभियान शुरू किया जाएगा।
दामोदर नदी में कार्तिक स्नान के दौरान हुई इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में मातम पसरा है, जबकि प्रशासनिक लापरवाही को लेकर लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है।
