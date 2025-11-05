Dhanbad News: कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के दौरान पांच युवक दामोदर नदी की तेज धारा में बहे, तीन को बचाया गया, एक का शव मिला
धनबाद में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दामोदर नदी में स्नान करते समय पांच युवक बह गए। स्थानीय लोगों ने तीन को बचाया, लेकिन दो लापता हो गए। तलाशी अभियान में एक अज्ञात शव मिला है। लापता युवकों की पहचान सुमित राय और सनी चौहान के रूप में हुई है। पुलिस और गोताखोरों की टीम खोजबीन में जुटी है।
जागरण संवाददाता, महुदा (धनबाद)। धनबाद-बोकारो फोरलेन मार्ग स्थित तेलमोच्चो पुल के नीचे दामोदर नदी में बुधवार की सुबह स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र स्नान करने पहुंचे पांच युवक नदी की तेज धारा में बह गए।
स्थानीय लोगों की तत्परता से तीन युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि दो युवक नदी की तेज धारा में बह गए। लापता युवकों की पहचान सुमित राय (18 वर्ष), पिता दिलीप राय और सनी चौहान (21 वर्ष), पिता रामाज्ञा चौहान, दोनों निवासी भीमकनाली (बाघमारा) के रूप में हुई है।
घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुपुनकी से गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और तलाश अभियान शुरू किया, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। महुदा थाना प्रभारी ललित रंजन भगत ने बताया कि मुनीडीह से अतिरिक्त गोताखोरों की सहायता मांगी गई है और एनडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया है।
बुधवार शाम तलाशीू के दौरान नदी से एक शव मिला। हालांकि शव की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल गोताखोरों की टीम लापता युवक की खोजबीन में जुटी है। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन मौजूद हैं। पुलिस ने दामोदर नदी तट पर कैंप कर स्थिति पर नजर रखी है।
