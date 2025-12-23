Dhanbad News: शाम ढलते ही पाश कॉलोनी में डकैतों का धावा, गृहस्वामी को बंधक बनाकर नकदी व सोना-चांदी लूटकर फरार

जागरण संवाददाता, धनबाद। शहर के धैया स्थित धीरेंद्रपुरम कॉलोनी के गली नंबर-2 में सोमवार की देर रात अपराधियों ने व्यवसायी ललन प्रसाद के घर में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान गृहस्वामी और उसके परिवार के साथ मारपीट व धक्का-मुक्की भी की गई।



बताया जाता है कि हथियार के बल पर अपराधी घर में घुसे और परिवार के सभी सदस्यों को एक कमरे में बंधक बनाकर लूटपाट की। अपराधियों में चार पुरुष और एक महिला शामिल थे।सभी अपराधी मुंह में मफलर बांधे हुए थे और रिवॉल्वर दिखाकर गृहस्वामी को कब्जे में ले लिया। यहां तक कि रिवॉल्वर के बट से गृहस्वामी के सिर पर प्रहार भी किया गया।



अपराधी घर में रखी नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस की गश्ती टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी।



वारदात को अंजाम देने के बाद भागते समय अपराधियों ने फायरिंग भी की। मौके से पुलिस को खोखा बरामद हुआ है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। घर से कितनी संपत्ति की लूट हुई है, इसका सही आकलन अभी नहीं हो पाया है।



अपराधियों ने गृहस्वामी की पत्नी के गले से सोने की चेन भी झपट ली। घटना के बाद से परिवार के सभी सदस्य काफी भयभीत हैं और संपत्ति का मिलान कर रहे हैं। बताया जाता है कि यह घटना उस समय हुई, जब ललन प्रसाद और उनके परिवार के सदस्य कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी मफलर बांधे चार-पांच अपराधी अचानक घर में घुस आए।



इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। उल्लेखनीय है कि धीरेंद्रपुरम और ठाकुरकुली के बीच इससे पहले भी लूटपाट की दो बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन दोनों मामलों में पुलिस अब तक अपराधियों को पकड़ने में असफल रही है। इसी कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और वे इलाके में फिर से सक्रिय होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं।