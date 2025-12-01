Language
    Cyclone Ditwah ने झारखंड में रोकी ठंड की रफ्तार, इस सप्ताह के अंत में सर्दी से पड़ेगा पाला

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 09:40 AM (IST)

    Cyclone Ditwah Impact: दक्षिण भारत में आए चक्रवात 'दितवाह' ने झारखंड में ठंड की रफ्तार को रोक दिया है। बंगाल की खाड़ी से बादलों की आवाजाही के चलते हिमालय से आने वाली सर्द हवाओं का असर कम हुआ है। अगले दो दिनों तक तापमान में गिरावट की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे तापमान गिरेगा और कड़ाके की ठंड दस्तक देगी। 

    चक्रवात 'दितवाह' का झारखंड में दिख रहा असर।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Cyclone Ditwah Impact In Jharkhand: दक्षिण भारत में आए चक्रवात ने झारखंड में ठंड की रफ्तार रोक दी है। बंगाल की खाड़ी से बादलों की आवाजाही होने से हिमालय से आनेवाली सर्द हवाओं का असर कम हो गया है।

    चक्रवात और आंधी-बारिश का असर दक्षिण में अगले तीन-चार दिनों तक बने रहने के आसार हैं। इसका असर धनबाद में दिखेगा। अगले दो दिन न्यूनतम तापमान में गिरावट या ठंड बढ़ने की संभावना नहीं है।

    48 घंटे के बाद धीरे-धीरे तापमान में गिरावट शुरू होगी। गुरुवार से न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 10 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। तापमान गिरते ही कड़ाके की ठंड दस्तक देगी।

    कल तक छाएंगे आंशिक बादल, तीन से मौसम साफ

    सुबह कोहरा छाने के बाद दिन में बादल छाने का दौर अगले दो दिनों तक जारी रह सकता है। बुधवार से सुबह कोहरा या धुंध के बाद मौसम साफ हो जाएगा। मौसम साफ होते ही दिसंबर की सर्दी असर दिखाएगी। बादल छंटने और हिमालय से बर्फीली हवाओं से आगमन से रात में ठिठुरन बढ़ेगी।

    अगले चार दिनों का संभावित तापमान

    सोमवार 27 14
    मंगलवर 26 13
    बुधवार 26 12
    गुरुवार 25 10

     

     