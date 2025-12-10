Language
    गाय तस्करों ने की हद पार, Press को कर रहे बदनाम

    By Niraj Duby Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:26 PM (IST)

    Dhanbad News:धनबाद में गाय तस्करों ने पुलिस को धोखा देने के लिए प्रेस लिखी गाड़ी का इस्तेमाल किया। बैंकमोड़ थाना क्षेत्र में एक प्रेस लिखी स्विफ्ट डिज ...और पढ़ें

    Hero Image

    गाय तस्करी में इस्तेमाल की गई बरामद कार।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। गाय तस्कर पुलिस और प्रशासन की आंख में धूल झोंकने के लिए नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं। इसी कड़ी में अब तस्कर प्रेस लिखे वाहनों का भी उपयोग कर रहे हैं, ताकि उन पर संदेह न हो। धनबाद के बैंकमोड़ थाना क्षेत्र में बुधवार को ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया।

    सुबह धनसार की ओर से झरिया रोड की तरफ तेज रफ्तार से आ रही बिना नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार, जिस पर ‘प्रेस’ का बोर्ड लगा हुआ था, पुलिस को संदिग्ध लगी। पुलिस ने कार को रुकने का संकेत दिया, लेकिन चालक वाहन को और तेज चलाते हुए भागने लगा। इसी दौरान श्रीराम प्लाज़ा के पास कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

    हादसे के तुरंत बाद कार में सवार तीन युवक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो अंदर एक गाय और दो बछड़े बांधे हुए पाए गए। इस खुलासे से पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग दंग रह गए कि तस्कर अब प्रेस की आड़ में भी पशु तस्करी करने लगे हैं।

    पुलिस ने बरामद कार और पशुओं को बैंकमोड़ थाना ले जाकर सुरक्षित रखा। मामले में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस फरार तस्करों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तस्करों की नई-नई चालों पर नजर रखते हुए निगरानी और सख्त की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रेस या किसी भी पहचान का दुरुपयोग कर अपराध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

