Constitution Day पर विद्यालय में मुस्लिम छात्रों ने हाथ जोड़कर की प्रार्थना, अभिभावकों ने किया हंगामा, प्रधानाध्यापक की थाने में हुई पेशी

जागरण संवाददाता, गोविंदपुर (धनबाद)। राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय, गोविंदपुर में गुरुवार को बच्चों के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने को लेकर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। इस बात को लेकर विद्यालय परिसर में हंगामा हो गया। सूचना मिलते ही गोविंदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद मुस्तकीम को पूछताछ के लिए थाने ले गई। उन्हें करीब 5 घंटे 30 मिनट तक थाने में रखा गया। यह मामला संविधान दिवस (बुधवार) के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है।



संविधान दिवस के मौके पर छात्रों को एकत्र कर शिक्षकों ने संविधान से संबंधित जानकारी दी थी। इसी दौरान प्रार्थना सभा आयोजित की गई। प्रार्थना के समय कुछ छात्र हाथ जोड़कर और कुछ हाथ बांधकर खड़े थे। इस पर एक बीएड प्रशिक्षु शिक्षक ने सभी छात्रों से एक ही मुद्रा में प्रार्थना करने के लिए कहा। उनका तर्क था कि कार्यक्रम की तस्वीरें जिला कार्यालय को भेजनी होती हैं।



प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद मुस्तकीम ने इस निर्देश का विरोध करते हुए कहा कि विद्यालय में अधिकतर छात्र मुस्लिम समुदाय से आते हैं। यदि सभी छात्रों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने को कहा गया तो अभिभावक इसे गलत मान सकते हैं और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।



इस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छात्र जिस भी मुद्रा में प्रार्थना करना चाहें, वे उसी प्रकार खड़े हो सकते हैं। बुधवार को मामला वहीं समाप्त हो गया, लेकिन गुरुवार को मुस्लिम समाज के कई अभिभावक विद्यालय पहुंच गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना कराने का विरोध करते हुए हंगामा करने लगे। अभिभावकों के आक्रोश के कारण अन्य समुदाय से आने वाले शिक्षक और शिक्षिकाएं भयभीत हो गए। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। इसके बाद पुलिस विद्यालय पहुंची और प्रधानाध्यापक को थाने लेकर चली गई।



इस घटना की जानकारी मिलने पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीईईओ) विनोद कुमार पांडेय विद्यालय पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। घटना के बाद आस-पास के अधिकांश हिंदू अभिभावकों में रोष फैल गया। वे प्रधानाध्यापक मोहम्मद मुस्तकीम का स्थानांतरण करने की मांग कर रहे थे।



बीईईओ ने कार्रवाई की मांग की



प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी विनोद कुमार पांडेय ने घटना से संबंधित जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) को भेज दी है। रिपोर्ट में मामले की विस्तृत जांच कर उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। रिपोर्ट की प्रति जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) को भी भेजी गई है।