Dhanbad Gas Leak: कांग्रेस का बीसीसीएल पर हमला, मृतकों के आश्रितों के लिए 10-10 लाख रुपये मुआवजे की मांग
Dhanbad Gas Leak: धनबाद में जहरीली गैस रिसाव से दो महिलाओं की मौत के बाद कांग्रेस ने सरकार से प्रत्येक पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad News: बीसीसीएल की केंदुआडीह कोयलिरी इलाके में गैस रिसाव से दो महिलाओं की मौत पर कांग्रेस ने चिंता जाहिर की है। साथ ही घटना के लिए बीसीसीएल को जिम्मेदार ठहाराया है। मृतकों के आश्रितों के लिए बीसीसीएल और धनबाद जिला प्रशासन से दस-दस लाख रुपये की मुआवजा की मांग की है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने केंदुआडीह राजपूत बस्ती में जहरीली गैस रिसाव से दो लोगों की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया है।
उन्होंने धनबाद जिला प्रशासन एवं बी. सी.सी.ए.ल प्रबंधन से पीड़ित परिवार के लिए 10-10 लाख मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र में लगभग 1000 से ज्यादा आबादी इस जहरीली गैस रिसाव से प्रभावित है।
सभी को अविलंब सुरक्षित स्थान पर ले जाने की व्यवस्था की जाय, ठंड के मौसम को देखते हुए विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सभी लोगों को तुरंत आवास की व्यवस्था की जाए। कई लोग बीमार पड़ गए हैं, ऐसे में उन सभी को उचित इलाज की व्यवस्था कराते हुए प्रशासन काम करे।
