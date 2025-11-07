Jharkhand Weather Forecast: स्वेटर-टोपी निकाल लें! अगले हफ्ते से शुरू होगा कंपकंपाने वाला दौर
Dhanbad Weather Forecast: मौसम विभाग के अनुसार, 14 तारीख से ठंड बढ़ने की संभावना है। तापमान में भारी गिरावट आएगी, जिससे हाड़ कंपाने वाली ठंड का अनुभव होगा। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वेटर और जैकेट को धूप दिखा लें और ठंड से बचने के लिए तैयार रहें। गर्म कपड़े पहनने और घर में रहने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। जैसे-जैसे नवंबर माह के दिन बीत रहे हैं, ठंड धीरे-धीरे असर दिखा रही है। दिन में धूप गर्माहट तो शाम ढलते ही सर्द हवाएं मौसम में ठंडक घोल रही है। रात का मौसम सर्द होने लगा है। बादल की आवाजाही से मौसम नरम-गरम बना हुआ है।
आनेवाले दिनों में तेज ठंड असर दिखा सकती है। फुल स्वेटर, जैकेट, मफलर और टोपी को अलमीरा से निकाल कर धूप दिखा लेना बेहतर होगा। मौसम विभाग से जारी अगले 15 दिनों के पूर्वानुमान में हाड़ हिलाने वाली ठंड की संभावना जताई गई है।
सात से 13 नवंबर के दौरान न्यूनतम तापमान 10 से 17 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। नवंबर मध्य से कड़ाके की सर्दी दस्तक दे सकती है।
14 से 20 नवंबर के दौरान न्यूनतम तापमान सात डिग्री तक पहुंच सकता है। इस अवधि में न्यूनतम तापमान के सात से 16 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं।
20 नवंबर तक बारिश की संभावना नहीं, साफ रहेगा मौसम
अक्टूबर की विदाई बारिश के साथ हुई थी। नवंबर की शुरुआत बादलों की आवाजाही से हुई। बादल नहीं बरसे। 20 नवंबर तक बादल छाने या बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, नवंबर में फिलहाल बारिश की स्थिति नहीं है। मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा। उत्तर से आनेवाली हिमालय की हवाएं ठंड बढ़ाएंगी।
अगले चार दिनों का संभावित तापमान
शुक्रवार 28 17
शनिवार 28 15
रविवार 27 14
सोमवार 27 14
