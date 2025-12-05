Language
    Coimbatore-Dhanbad Special Train: किरकिरी के बाद पूर्व मध्य रेलवे ने दिया ग्रीन सिग्नल, अब दक्षिण रेलवे की अधिसूचना का इंतजार

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 09:50 AM (IST)

    Coimbatore Dhanbad Special Train: पूर्व मध्य रेलवे ने धनबाद-चंद्रपुरा रेल लाइन से कोयंबटूर के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इस निर्णय से य ...और पढ़ें

    कोयंबटूर और धनबाद के बीच स्पेशल ट्रेन। (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Coimbatore Dhanbad Special Train: धनबाद से चंद्रपुरा, बोकारो व रांची होकर चलने वाली कोयंबटूर की साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तार की बाधा दूर हो गई है। पूर्व मध्य रेल ने अवधि विस्तार को ग्रीन सिग्नल दे दिया है।

    फेरे विस्तार की अधिसूचना दक्षिण रेलवे से जारी की जाएगी। 06063 कोयंबटूर-धनबाद स्पेशल को 30 जनवरी तथा 06064 धनबाद-कोयंबटूर स्पेशल दो फरवरी तक चलाने की घोषणा सात नवंबर को ही हो गई थी। बावजूद कोयंबटूर से 29 नवंबर तथा धनबाद से एक दिसंबर के बाद ट्रेन के पहिए थम गये। 

    पूर्व मध्य रेल ने अवधि विस्तार को प्रदान की फिजिबिलिटी

    ट्रेन के फेरे विस्तार न होने को लेकर एक्स पर धनबाद की ट्रेन ग्रुप ने पूर्व मध्य रेल को घेरा। लिखा कि दक्षिण रेलवे से समन्वय में बताया गया कि पूर्व मध्य रेल के टर्मिनल परमिशन नहीं देने के कारण ट्रेन का विस्तार अटक गया है।

    ग्रुप में पूर्व मध्य रेल की खूब किरकिरी हुई। जवाब में लिखा गया कि पूर्व मध्य रेल ने धनबाद-काेयंबटूर स्पेशल ट्रेन के परिचालन अवधि में विस्तार के लिए फिजिबिलिटी प्रदान कर दी है। इस संबंध में दक्षिण रेलवे की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी।

    दक्षिण भारत की इन स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तार पर ब्रेक: रक्सौल-तिरुपति स्पेशल, तिरुपति-रक्साैल स्पेशल, रक्सौल-चर्लपल्ली स्पेशल, चर्लपल्ली-रक्सौल स्पेशल।

    इन ट्रेनों पर मंडराता संकट

    1. उधना–धनबाद स्पेशल — 26 दिसंबर तक

    2. धनबाद–उधना स्पेशल — 28 दिसंबर तक

    3. यशवंतपुर–धनबाद स्पेशल — 27 दिसंबर

    4. धनबाद–यशवंतपुर स्पेशल — 29 दिसंबर

    5. पटना–चर्लपल्ली स्पेशल — 31 दिसंबर तक

    6. चर्लपल्ली–पटना स्पेशल — 31 दिसंबर तक

    7. चर्लपल्ली–पटना स्पेशल — 2 जनवरी तक