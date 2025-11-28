'प्रशिक्षण तभी सार्थक जब बेहतर रोजगार मिले', कोयला सचिव ने धनबाद में मल्टी स्किल सेंटर का किया निरीक्षण

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोयला सचिव विक्रम देव दत्त गुरुवार को धनबाद पहुंचे। शुक्रवार सुबह स्टील गेट स्थित मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर का किया निरीक्षण।

प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं युवकों से मिलकर उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए बाहर जाने को है तैयार सभी युवकों ने एक स्वर में कहा कि बेहतर रोजगार के लिए बाहर जाने के लिए भी तैयार हैं ।

कई विषयों पर दिया जा रहा प्रशिक्षण

यह बातें सुनकर कोयला सचिव ने कहा कि तभी सार्थक है इस प्रशिक्षण का जब उन्हें बेहतर रोजगार और प्लेसमेंट मिल सके। सोलर पैनल स्थापित करने होटल मैनेजमेंट सहित कई विषयों पर यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है।