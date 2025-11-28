Language
    'प्रशिक्षण तभी सार्थक जब बेहतर रोजगार मिले', कोयला सचिव ने धनबाद में मल्टी स्किल सेंटर का किया निरीक्षण

    By Ashish AmbasthEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:27 AM (IST)

    कोयला सचिव विक्रम देव दत्त ने धनबाद में मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से बातचीत की और कहा कि प्रशिक्षण तभी सार्थक है जब बेहतर रोजगार मिले। सेंटर में सोलर पैनल और होटल मैनेजमेंट जैसे कई विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोल इंडिया के चेयरमैन सनोज कुमार झा भी उपस्थित थे। सचिव ने एना अग्नि प्रभावित क्षेत्र का भी दौरा किया।

    कोयला सचिव विक्रम देव दत्त 

    जागरण संवाददाता, धनबाद। कोयला सचिव विक्रम देव दत्त गुरुवार को धनबाद पहुंचे। शुक्रवार सुबह स्टील गेट स्थित मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर का किया निरीक्षण। 

    प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं युवकों से मिलकर उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए बाहर जाने को है तैयार सभी युवकों ने एक स्वर में कहा कि बेहतर रोजगार के लिए बाहर जाने के लिए भी तैयार हैं ।

    कई विषयों पर दिया जा रहा प्रशिक्षण 

    यह बातें सुनकर कोयला सचिव ने कहा कि तभी सार्थक है इस प्रशिक्षण का जब उन्हें बेहतर रोजगार और प्लेसमेंट मिल सके। सोलर पैनल स्थापित करने होटल मैनेजमेंट सहित कई विषयों पर यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

    कोल इंडिया चेयरमैन सनोज कुमार झा सहित कोल इंडिया के कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। इससे पहले गुरुवार की शाम वि‍क्रम देव एना अग्नि प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया । मौके पर उपायुक्त, बीसीसीएल सीएमडी, डीटी आदि मौजूद थे।