Jharia Fire Area देख कोयला सचिव ने जताई गहरी चिंता, खनन को बताया खतरनाक, सुरक्षा पर जोर
BCCL Update News: कोयला सचिव ने झरिया की आग को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने खनन को खतरनाक बताते हुए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने पर जोर दिया। सचिव ने स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आश्वासन दिया है। झरिया की आग क्षेत्र के लिए एक गंभीर खतरा है, जिसे नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। भारत सरकार के कोयला सचिव विक्रम देव दत्त ने गुरुवार को कुसुंडा क्षेत्र स्थित ऐना फायर साइट का भ्रमण किया। उन्होंने फायर-कंट्रोल गतिविधियों की प्रगति का अवलोकन किया और आग को नजदीक से देखा।
आग को देखने के बाद कोयला सचिव ने कहा-खनन करना खतरनाक है और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जान-माल की हानि न होनी चाहिए, यह प्राथमिकता में रहनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि झरिया कोलफील्ड को सुरक्षित रखने और कोकिंग कोल के निर्बाध उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जा रही विभिन्न फायर-मिटिगेशन रणनीतियों पर गंभीरता से काम करना जरूरी है।
यह प्रयास आत्मनिर्भर भारत की व्यापक राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप हैं, जिसके तहत सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सतत कोयला संचालन देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास की आधारशिला माने जाते हैं।
कोयला सचिव विक्रम देव दत्त गुरुवार शाम दो दिवसीय दौरे पर धनबाद बीसीसीएल पहुंचे। उनके साथ कोयला मंत्रालय के अवर सचिव और कोल इंडिया के चेयरमैन सनोज कुमार झा भी मौजूद रहे।
मौके पर बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल, निदेशक मानव संसाधन मुरली कृष्णा रामैया, निदेशक तकनीकी-आपरेशन संजय कुमार सिंह, निदेशक तकनीकी-योजना एवं परियोजना नीलाद्रि राय सहित बीसीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
दो दिवसीय दौरा कोयला मंत्रालय की सुरक्षा, पर्यावरणीय दायित्व और देश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्रों में दीर्घकालिक स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।
दौरे के दूसरे दिन कोल सचिव बेलगढ़िया के विभिन्न विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे और बीसीसीएल अधिकारियों के साथ कोयला उत्पादन एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा बैठक करेंगे। बीसीसीएल व ईसीएल सीएमडी ने टीम का स्वागत किया
कोयला सचिव विक्रम देव दत्त और कोल इंडिया चेयरमैन सनोज कुमार झा शाम को दुर्गापुर एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल और ईसीएल के सीएमडी सतीश चंद्र झा ने दोनों कंपनियों के निदेशकमंडली के साथ उनका स्वागत किया। शुक्रवार को वे दुर्गापुर एयरपोर्ट से शाम में दिल्ली लौटेंगे।
