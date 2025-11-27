Jharia Fire Area देख कोयला सचिव ने जताई गहरी चिंता, खनन को बताया खतरनाक, सुरक्षा पर जोर

जागरण संवाददाता, धनबाद। भारत सरकार के कोयला सचिव विक्रम देव दत्त ने गुरुवार को कुसुंडा क्षेत्र स्थित ऐना फायर साइट का भ्रमण किया। उन्होंने फायर-कंट्रोल गतिविधियों की प्रगति का अवलोकन किया और आग को नजदीक से देखा।

आग को देखने के बाद कोयला सचिव ने कहा-खनन करना खतरनाक है और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जान-माल की हानि न होनी चाहिए, यह प्राथमिकता में रहनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि झरिया कोलफील्ड को सुरक्षित रखने और कोकिंग कोल के निर्बाध उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जा रही विभिन्न फायर-मिटिगेशन रणनीतियों पर गंभीरता से काम करना जरूरी है।

यह प्रयास आत्मनिर्भर भारत की व्यापक राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप हैं, जिसके तहत सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सतत कोयला संचालन देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास की आधारशिला माने जाते हैं।



कोयला सचिव विक्रम देव दत्त गुरुवार शाम दो दिवसीय दौरे पर धनबाद बीसीसीएल पहुंचे। उनके साथ कोयला मंत्रालय के अवर सचिव और कोल इंडिया के चेयरमैन सनोज कुमार झा भी मौजूद रहे।