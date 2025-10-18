कोल खदान पर लुटेरों का हमला, कर्मियों को बंधक बनाकर लाखों की लौह सामग्री और केबल लूटे

जागरण संवाददाता, निरसा (धनबाद)। ईसीएल मुगमा क्षेत्र अंतर्गत हरियाजाम 27 नंबर भूमिगत खदान के सात कर्मियों को बंधक बनाकर शुक्रवार की रात्रि लुटेरों के दल ने पुराने स्टोर रूम से लौह सामग्री के साथ-साथ केबल लूट कर चलते बने। लूट गए सामान की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस संबंध में कोलियरी प्रबंधन द्वारा निरसा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। बंधक बने कर्मियों ने बताया कि शुक्रवार की रात्रि लगभग 3:00 बजे 25 से 30 की संख्या में लुटेरों के दल ने कोलियरी परिसर में धावा बोला।

हथियार के बल पर बंधक बनाया लुटेरों के दल ने सबसे पहले सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी बेचू सिंह, मनय कुंभकार एवं होमगार्ड के जवान अनिल सिंह को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। उसके बाद लुटेरों के दल के सदस्य बंधक बने तीनों सुरक्षा कर्मियों को लेकर ट्रामर रुम ले गए। वहां मौजूद ट्रामर अनिल मोची, सीमांचल नायक एवं अन्य दो कर्मियों को भी बंधक बना लिया।

सभी लोगों को ट्रामर रूम में बंद कर बाहर से कुंडी में तार से बांध दिया। इस दौरान लुटेरों ने होमगार्ड अनिल सिंह का टॉर्च एवं मोबाइल भी छीन लिया। हालांकि अनिल सिंह के मोबाइल को लुटेरों ने ट्रामर रूम के बाहर रख दिया था जो बाद में मिल गया।

उसके बाद लुटेरे आराम से कोलियरी के पुराने स्टोर रूम का ताला तोड़कर घुसे तथा वहां रख लौह सामग्री एवं पुराने केबल को लूटकर चलते बने। बाद में बंधक बने कर्मी ने किसी तरह हाथ बाहर कर कुंडी में लगाए गए तार को खोल तथा बाहर जाकर मामले की सूचना वरीय पदाधिकारी को दी। जब तक क्षेत्रीय सुरक्षा गश्ती दल एवं कोलियरी प्रबंधन के लोग पहुंचे तब तक लुटेरे सामान लूट कर जा चुके थे।

रंग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए रंग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हुए की कहावत को लुटेरों ने चरितार्थ किया। लुटेरों के दल ने होमगार्ड के जवान का टॉर्च एवं एक कर्मी के कैपलैम्प संख्या 139 के सहारे स्टोर रूम में उजाला कर आराम से लाखों रुपए के लौह सामग्री एवं केबल लूटकर चलते बने।

25 से 30 वर्ष की उम्र के थे लुटेरे बंधक बने कर्मियों ने बताया कि केवल लुटेरों की संख्या 25 से 30 एवं उनकी उम्र उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच थी। सभी ने अपने चेहरे को गमछा एवं रुमाल से ढक रखा था। वह आपस में बांग्ला एवं खोरठा में बातचीत कर रहे थे।