Coal India: कोल इंडिया के श्रमिकों के लिए खुशखबरी, बोनस को लेकर आया बड़ा अपडेट

कोल इंडिया के 2.20 लाख कोयला श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। दुर्गा पूजा से पहले उन्हें बोनस के तौर पर अग्रिम भुगतान मिलने की संभावना है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बैठक स्थगित होने पर प्रबंधन ने अंदरूनी तौर पर तैयारी शुरू कर दी है। विभिन्न श्रमिक संघों ने भी अग्रिम भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है।

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया के 2.20 लाख कोयला श्रमिकों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। बोनस को लेकर कोलकाता उच्च न्यायालय कोलकाता के आदेश के पर बैठक में रोक लगने के बाद अब अग्रिम भुगतान देने की तैयारी अंदर खाने शुरू हो गई है।

शनिवार के पहले इसकी भुगतान मिलेगा। अग्रिम की राशि कितनी होगी इसको लेकर हर स्तर पर राय विचार किया जा रहा है। कोयला कंपनियों को निदेशक वित्त, महाप्रबंधक वित्त के साथ मंगलवार को कोल इंडिया मुख्यालय से राय विचार किया गया। जल्द ही इसकी अधिकारिक पत्र के साथ घोषणा होगी। कोल इंडिया प्रबंधन ने सभी कोयला कंपनियों से फंड तैयार रखने के लिए कहा गया है।

आदेश मिलते ही राशि का भुगतान सुनिश्चित हो सके। कोल इंडिया सूत्र ने बताया कि बोनस के संबंध में होने वाली बैठक के स्थगित होने के बाद कोल इंडिया अधिकारियों ने मंत्रालय से राय विचार कर लिया है। वहां से भी सकारात्मक संकेत मिले है।

दुर्गा पूजा का त्योहार आ गया है, इधर एक अधिकारी ने बताया कि अग्रिम भुगतान को लेकर पूरी तैयारी है। दो किस्त में राशि का भुगतान होगा। इधर चारों संगठन ने अग्रिम भुगतान, बोनस भुगतान को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। इंटक को बैठक में शामिल करने के डबल बैंच के आदेश के बाद बैठक अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। कोल इंडिया मुख्यालय से सोमवार देर रात इस संबंध में पत्र जारी किया गया है।

बीएमएस, एचएमएस, सीटू, एटक ने भी अपने अपने स्तर से कोलियरी कार्यालय पर बोनस के रूप में अग्रिम भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन पर उतर गए है। इधर इंटक भी श्रमिक हित में कोल इंडिया प्रबंधन को निर्णय लेने की बात कही है।

बीएमएस सहित कई संगठनों ने लिखा पत्र अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के महामंत्री सुजीत सिंह ने कोल इंडिया चेयरमैन पीएम प्रसाद को पत्र लिखकर उत्सव अग्रिम राशि के रूप में एक लाख राशि भुगतान करने की मांग की है। त्योहार के रूप में अग्रिम राशि भुगतान करने से श्रमिकों को लाभ मिलेगी।

राष्ट्रीय जनता कामगार संघ की महामंत्री आसनी सिंह, जनता श्रमिक संघ के केंद्रीय सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने भी पत्र लिख कर भुगतान करने की मांग की है। बैठक स्थगित होने के लिए कोल इंडिया प्रबंधन को सीधे जिम्मेदार मंगलवार को हिंद मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी हरभजन सिंह सिद्धू ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। हरभजन सिंह सिद्धू ने मानकीकरण समिति की बैठक स्थगित होने के लिए कोल इंडिया प्रबंधन को सीधे जिम्मेदार ठहराया।