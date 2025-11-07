Language
    Coal India Job Alert: 400 चिकित्सकों की बहाली की तैयारी, अध्ययन रिर्पोट मिलते ही जारी होगा विज्ञापन

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:31 PM (IST)

    Job Alert: कोल इंडिया लिमिटेड अपने विभिन्न सहायक कोल कंपनियों में करीब 400 चिकित्सकों की बहाली करने जा रही है। इसके लिए कंपनियों से विभागवार चिकित्सकों की कमी का ब्योरा मांगा गया है। अध्ययन रिपोर्ट मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल कोल इंडिया में 1055 चिकित्सक कार्यरत हैं। 

    Hero Image

    कोल इंडिया में चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों की होगी बहाली।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) अपने विभिन्न सहायक कोयला कंपनियों में चिकित्सकों की बड़ी बहाली करने जा रही है। कंपनी ने सभी कोल कंपनियों से यह रिपोर्ट मांगी है कि किस विभाग में कितने चिकित्सकों की कमी है।

    अध्ययन रिपोर्ट मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लक्ष्य है कि चालू वित्त वर्ष यानी मार्च 2026 तक पूरी बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। कोल इंडिया के निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. विनय रंजन ने दैनिक जागरण से बातचीत में बताया कि फिलहाल कोल इंडिया में 1055 चिकित्सक कार्यरत हैं, जबकि 400 और चिकित्सकों की आवश्यकता है।

    इनमें विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सक भी शामिल होंगे। वर्तमान में बीसीसीएल में 145, ईसीएल में 157 और सीसीएल में 150 चिकित्सक कार्यरत हैं। अध्ययन के अनुसार ईसीएल को 42, सीसीएल को 70 और बीसीसीएल को करीब 22 से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सकों की जरूरत है।

    डॉ. रंजन ने कहा कि कोल इंडिया अपने अस्पतालों को भी आधुनिक बना रही है। नई मशीनें लगाई जा रही हैं ताकि कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। इसके लिए देशभर के कई प्रमुख अस्पतालों के साथ कोल इंडिया का समझौता हुआ है।

    कोल इंडिया ने पैरामेडिकल, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट की बहाली कंपनी स्तर पर करने की अनुमति दी है। ये सभी गैर-अधिकारी श्रेणी के पद हैं। कंपनियां अपनी आवश्यकता के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगी। बीसीसीएल ने 50 नर्सिंग स्टाफ और 20 फार्मासिस्ट की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए कागजी कार्रवाई जारी है।