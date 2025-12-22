लागत से कम दाम पर भी नहीं मिल रहे कोयले के खरीदार, आठ माह में BCCL को 51 करोड़ का घाटा

जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad News: भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) को कोयला उत्पादन लागत को लेकर गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रबंधन लगातार उत्पादन लागत कम करने के उपायों पर अध्ययन कर रहा है। अप्रैल से नवंबर तक कोयला प्रेषण में कंपनी को लगभग 51 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है।



बताया जाता है कि कोयला उत्पादन की लागत करीब 3150 रुपये प्रति टन पड़ रही है, जबकि कोयले की बिक्री 3125 से 3135 रुपये प्रति टन के बीच हो रही है। इस तरह प्रति टन 15 से 25 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अप्रैल से नवंबर तक करीब 175 लाख टन कोयले की बिक्री हुई, जिसमें कंपनी को घाटा सहना पड़ा।



अक्टूबर तक यह घाटा लगभग 42 करोड़ रुपये था, जो बाद में बढ़ गया। अक्टूबर 2023 से कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा है। इसका मुख्य कारण एमडीओ व्यवस्था और अधिक ठेका लागत बताया जा रहा है। कंपनी को संचालन के लिए प्रतिमाह औसतन 1600 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है।



कोयला बिक्री से अपेक्षाकृत कम राशि मिलने के कारण कंपनी आर्थिक तंगी से गुजर रही है। वित्त विभाग आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा है और फिक्स्ड कॉस्ट घटाने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है।



ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले कोल इंडिया के प्रभारी चेयरमैन के बीसीसीएल दौरे के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि फिक्स्ड कॉस्ट हर हाल में कम की जाए, तभी कंपनी की आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है।



बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल लगातार इस मंथन में लगे हैं कि कंपनी को कैसे फिर से पटरी पर लाया जाए। वे कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया के वरीय अधिकारियों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।