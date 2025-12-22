Government Job Opportunity: कोल इंडिया में 125 ट्रेनी पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन
Coal India Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कोल इंडिया लिमिटेड ने इंडस्ट्रियल ट्रेनी (CA/CMA) के 125 पदों प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। Coal India Recruitment 2025 Notificationः: कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) में बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोल इंडिया मुख्यालय की ओर से इंडस्ट्रियल ट्रेनी (CA/CMA) पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के तहत कुल 125 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
ये भर्तियां कोल इंडिया लिमिटेड के अलावा इसकी अनुषांगिक कंपनियों—बीसीसीएल, ईसीएल, एनसीएल, डब्ल्यूसीएल, एमसीएल, सीएमपीडीआईएल और एनईसी-में की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। आवेदन से संबंधित सभी विवरण कोल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक शानदार अवसर है। कोल इंडिया लिमिटेड ने इंडस्ट्रियल ट्रेनी (CA/CMA) के 125 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन विंडो खुलने के बाद coalindia.in पर जाकर अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं।
शैक्षणिक योग्यता
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट (CA/CMA इंटरमीडिएट पास) या चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की योग्यता होनी चाहिए।
स्टाइपेंड
चयनित उम्मीदवारों को 22,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा।
आयु सीमा
UR/EWS : अधिकतम 28 वर्ष
OBC (NCL) : अधिकतम 31 वर्ष
SC/ST : अधिकतम 33 वर्ष
(आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी)
चयन प्रक्रिया
मेरिट के आधार पर चयन
दस्तावेज सत्यापन
ऐसे करें आवेदन
उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट coalindia.in पर जाएं।
होमपेज पर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें।
आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां भरें।
आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।
भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन देख सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।