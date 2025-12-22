Government Job Opportunity: कोल इंडिया में 125 ट्रेनी पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन

जागरण संवाददाता, धनबाद। Coal India Recruitment 2025 Notificationः: कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) में बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोल इंडिया मुख्यालय की ओर से इंडस्ट्रियल ट्रेनी (CA/CMA) पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के तहत कुल 125 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

ये भर्तियां कोल इंडिया लिमिटेड के अलावा इसकी अनुषांगिक कंपनियों—बीसीसीएल, ईसीएल, एनसीएल, डब्ल्यूसीएल, एमसीएल, सीएमपीडीआईएल और एनईसी-में की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। आवेदन से संबंधित सभी विवरण कोल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक शानदार अवसर है। कोल इंडिया लिमिटेड ने इंडस्ट्रियल ट्रेनी (CA/CMA) के 125 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन विंडो खुलने के बाद coalindia.in पर जाकर अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं।