Coal India में एमटी अधिकारियों की होगी बंपर बहाली, निदेशक मंडल ने दी मंजूरी
कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) में मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) अधिकारियों की बंपर बहाली होने जा रही है। कंपनी के निदेशक मंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह भर्ती कोल इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों में होगी, जिससे युवाओं के लिए कोल इंडिया में करियर बनाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। कंपनी जल्द ही विस्तृत अधिसूचना जारी करेगी।
आशीष अंबष्ठ, धनबाद। महारत्न कंपनी कोल इंडिया में अधिकारियों पद पर जल्द ही बहाली निकलने वाली है। इसको लेकर कोल इंडिया नियुक्ति विभाग अपनी प्रक्रिया पूरी करने में लग गया है।
कोल इंडिया के निदेशक स्तर के अधिकारी ने बताया कि करीब 480 मैनेजमेंट ट्रेनी अधिकारियों की बहाली होगी। इससे पहले कोल इंडिया निदेशक मंडल ने प्रबंधन प्रशिक्षुओं की भर्ती को लेकर बड़ा निर्णय लिया है।
यह निर्णय आठ अक्टूबर को हुई बैठक में लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता कोल इंडिया चेयरमैन पीएम प्रसाद ने की थी। निर्णय के तहत खनन को छोड़कर, सभी इंजीनियरिंग विषयों में प्रबंधन प्रशिक्षुओं (एमटी) की भर्ती, जिनकी भर्ती पहले गेट के माध्यम से की जाती थी, अब वर्ष 2025 से कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (सीबीटी) के माध्यम से की जाएगी।
इससे संबंधित आदेश कोल इंडिया नियुक्ति विभाग की ओर से सोमवार को जारी किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा आठ अक्टूबर को आयोजित अपनी 483 वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में कई बिंदुओं पर मंजूरी दी है।
गेट-आधारित भर्ती केवल खनन विषय के लिए जारी रहेगा। कोल इंडिया बोर्ड में भी नियुक्त संबंधित प्रक्रिया पूरा करने को लेकर प्रस्ताव विचार के लिए लाया जाएगा। इसके बाद सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करने की प्रक्रिया पूरी होगी।
तकनीकी स्तर पर अधिकारियों की काफी कमी
कोल इंडिया में तकनीकी स्तर पर अधिकारियों की काफी कमी है। खासकर ईएंडएम विभाग। इसके साथ ही एचआर, पर्यावरण, खनन, सेल्स, मार्केटिंग, क्रय आदि शामिल है।
नवंबर में शुरू होगी प्रक्रिया
कोल इंडिया में भर्ती संबंधित प्रक्रिया नवंबर में शुरू की जाएगी। उच्च प्रबंधन ने कहा कि इसी वित्त वर्ष में ही सारी प्रक्रिया पूरी करना है। इसको लेकर सभी कोयला कंपनियों से रिक्त पदों को लेकर स्टडी रिपोर्ट मांगी गई है। कोल इंडिया कोयला खनन के साथ कई सेक्टर में भी काम तेजी से काम कर रही है। इस लिहाज से अधिकारियों की जरूरत है।
