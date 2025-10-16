Coal India में एमटी अधिकारियों की होगी बंपर बहाली, निदेशक मंडल ने दी मंजूरी



आशीष अंबष्ठ, धनबाद। महारत्न कंपनी कोल इंडिया में अधिकारियों पद पर जल्द ही बहाली निकलने वाली है। इसको लेकर कोल इंडिया नियुक्ति विभाग अपनी प्रक्रिया पूरी करने में लग गया है। कोल इंडिया के निदेशक स्तर के अधिकारी ने बताया कि करीब 480 मैनेजमेंट ट्रेनी अधिकारियों की बहाली होगी। इससे पहले कोल इंडिया निदेशक मंडल ने प्रबंधन प्रशिक्षुओं की भर्ती को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। यह निर्णय आठ अक्टूबर को हुई बैठक में लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता कोल इंडिया चेयरमैन पीएम प्रसाद ने की थी। निर्णय के तहत खनन को छोड़कर, सभी इंजीनियरिंग विषयों में प्रबंधन प्रशिक्षुओं (एमटी) की भर्ती, जिनकी भर्ती पहले गेट के माध्यम से की जाती थी, अब वर्ष 2025 से कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (सीबीटी) के माध्यम से की जाएगी।

इससे संबंधित आदेश कोल इंडिया नियुक्ति विभाग की ओर से सोमवार को जारी किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा आठ अक्टूबर को आयोजित अपनी 483 वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में कई बिंदुओं पर मंजूरी दी है।