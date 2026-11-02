Coal India की विदेश में निवेश की तैयारी, सिंगापुर में बनाई नई सहायक कंपनी; क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अपने कारोबार का अंतरराष्ट्रीय विस्तार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कंपनी ने सिंगापुर में अपनी नई विदेशी सहायक कंपनी सीआइएल ग्लोबल पीटीई लिमिटेड का गठन किया है। इसके माध्यम से कोल इंडिया विदेशों में निवेश और अधिग्रहण के अवसर तलाशेगी।

खास तौर पर क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी विदेशी परिसंपत्तियों में निवेश और उनके अधिग्रहण पर ध्यान दिया जाएगा। कोल इंडिया से मिली जानकारी के अनुसार, नई कंपनी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कारोबारी अवसरों की पहचान करने और विदेशी निवेश से जुड़ी गतिविधियों के प्रबंधन के लिए एक समर्पित इकाई के रूप में काम करेगी।