झरिया मास्टर प्लान के जीएम राजीव चोपड़ा का तबादला, कोल इंडिया ने तत्काल प्रभाव से NCL भेजा

जागरण संवाददाता, धनबाद। झरिया मास्टर प्लान को गति देने की कवायद के बीच भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के महाप्रबंधक (खनन) राजीव चोपड़ा का अचानक तबादला चर्चा का विषय बन गया है।

कोल इंडिया लिमिटेड ने 27 अक्टूबर को जारी आदेश में उन्हें तत्काल प्रभाव से नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) स्थानांतरित कर दिया है। आदेश के साथ ही उन्हें बीसीसीएल से स्टैंड रिलीज भी कर दिया गया है। अब उन्हें एनसीएल के सीएमडी के समक्ष योगदान देना है।

राजीव चोपड़ा का तबादला ऐसे समय में हुआ है, जब झरिया मास्टर प्लान को लेकर कोयला मंत्रालय लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। योजना के तहत प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास और संबंधित कार्यों को गति देने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में एक महाप्रबंधक का अचानक स्थानांतरण कई सवाल खड़े कर रहा है।