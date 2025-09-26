कोल इंडिया ने दिवाली से पहले ही की पैसों की 'बारिश', कर्मचारियों के अकाउंट में आएंगे ₹1.03 लाख

जागरण संवाददाता , धनबाद / बेरमो। दुर्गा पूजा से ठीक पहले कोल इंडिया के 2.20 लाख कोयला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। प्रबंधन और श्रमिक यूनियनों के बीच कई घंटों की लंबी बातचीत के बाद बोनस (परफॉरमेंस लिंक्ड रिवॉर्ड) की राशि पर सहमति बन गई है।

कोलकाता के एक होटल में मानकीकरण समिति की बैठक गुरुवार शाम 4:30 बजे शुरू हुई। शुरुआत में प्रबंधन ₹98,500 देने को तैयार था, जबकि पांचों श्रमिक यूनियनें ₹1.25 लाख की मांग पर अड़ी थीं।

पिछले साल की तुलना में यह बोनस काफी ज्यादा है। बीते वर्ष कर्मचारियों को ₹93,750 का बोनस मिला था। इस बढ़ोतरी से कोयला कर्मियों में खुशी की लहर है, खासकर त्योहारों के इस मौसम में।

इस साल कर्मचारियों को ₹1.03 लाख का बोनस मिलेगा। यह राशि आज ही सभी कर्मियों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी।

यूनियनों का कहना था कि पिछले साल के मुकाबले कोल इंडिया का मुनाफा काफी बढ़ा है, इसलिए बोनस भी ज्यादा मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन ने बैठक से वॉकआउट भी कर दिया था।

देर रात हुआ फैसला

हालांकि, देर रात करीब 11:50 बजे दोबारा बैठक शुरू हुई और आखिरकार दोनों पक्षों के बीच ₹1.03 लाख पर सहमति बन गई।

प्रबंधन ने तर्क दिया कि कंपनियों की आर्थिक स्थिति अभी भी पूरी तरह से मजबूत नहीं है और ज्यादा बोनस देने से आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं।

इन कंपनियों के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

इस बोनस से कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों के लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इनमें बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, सीएमपीडीआई, एमसीएल, एनसीएल और एसईसीएल शामिल हैं।

झारखंड के कोयला कर्मियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा, जहां लगभग ₹800 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसमें अकेले बीसीसीएल को करीब ₹320 करोड़ और सीसीएल को ₹310 करोड़ मिलेंगे।

बाजार में रौनक आएगी

कोल इंडिया प्रबंधन के इस फैसले से त्योहारों के दौरान बाजार में करीब ₹2100 करोड़ की अतिरिक्त राशि आएगी, जिससे धनबाद और झारखंड सहित अन्य कोयला खनन क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा।