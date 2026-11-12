CMPFO: कोयला कर्मियों को राहत, 10 साल से कम सेवा पर भी पेंशन; वापस मिलेगा अंशदान

आशीष अंबष्ठ, धनबाद। कोयला सेक्टर में 10 साल से कम सेवा अवधि पूरी कर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) ऐसे कर्मचारियों को पेंशन मद में जमा उनका अंशदान ब्याज सहित लौटाने पर विचार कर रहा है।

इसके लिए संगठन की ओर से विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। इसमें पात्र कर्मचारियों की संख्या, उनके खाते में जमा राशि और देय ब्याज का आकलन किया जाएगा। नई दिल्ली में 26 अक्टूबर को हुई सीएमपीएफओ की निवेश उपसमिति की बैठक में यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठा। बैठक में इस दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति बनी। इसके बाद सीएमपीएफ प्रबंधन ने आवश्यक आंकड़े जुटाने की तैयारी शुरू कर दी है।

प्रस्ताव को नवंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाली बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड की मंजूरी मिलने पर हजारों सेवानिवृत्त कोयला कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। अंशदान कटता रहा, पेंशन का लाभ नहीं मिला दरअसल, मौजूदा व्यवस्था के तहत 10 साल से कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को नियमित पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। जबकि नौकरी के दौरान उनके वेतन से लगातार पेंशन मद में अंशदान की कटौती होती रहती है। सेवानिवृत्ति के बाद सेवा अवधि निर्धारित सीमा से कम होने के कारण उन्हें पेंशन नहीं मिल पाती।



इसी विसंगति को देखते हुए श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पेंशन मद में जमा अंशदान की राशि ब्याज सहित वापस करने की मांग उठाई थी।

निवेश उपसमिति की बैठक में इस मांग पर गंभीरता से विचार किया गया। अब संबंधित कर्मचारियों की संख्या और भुगतान की संभावित राशि का आकलन कर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

डीएचएफएल प्रकरण के बाद निवेश पर बढ़ी निगरानी



दूसरी ओर, डीएचएफएल प्रकरण में करोड़ों रुपये की राशि डूबने के बाद सीएमपीएफओ ने निवेश के मामले में भी सतर्कता बढ़ा दी है। संगठन अपने निवेश की पूरी व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है।