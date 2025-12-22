CMPFO: कोयला मजदूरों के लिए खुशखबरी! पीएफ पर ब्याज दर बढ़ी
जागरण संवाददाता, धनबाद। Coal Workers PF Interest Rate Increased: कोल खान भविष्य निधि संगठन (CMPFO) ने पीएफ की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। यह निर्णय सोमवार को कोच्ची में आयोजित बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में लिया गया। वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर में की गई इस बढ़ोतरी का लाभ करीब साढ़े तीन लाख पीएफ अंशदाताओं को मिलेगा।
बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक की अध्यक्षता कोयला सचिव एवं बोर्ड के चेयरमैन विक्रम देव दत्त ने की। बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए भविष्य निधि जमा पर 7.7 प्रतिशत ब्याज दर देने का निर्णय लिया गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की 7.6 प्रतिशत दर से 0.1 प्रतिशत अधिक है।
इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ कोल इंडिया के 2 लाख 62 हजार कर्मचारियों तथा अन्य कोयला कंपनियों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलाकर कुल करीब साढ़े तीन लाख लोगों को होगा। धनबाद स्थित बीसीसीएल, ईसीएल, सीएमपीडीआई, टाटा और सेल के करीब 50 हजार कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे, जबकि पूरे झारखंड में लाभार्थियों की संख्या लगभग डेढ़ लाख के करीब है।
बोर्ड की सहमति के बाद इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए कोयला मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। ब्याज दर में इस वृद्धि का उद्देश्य महंगाई के दौर में कोयला क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी बचत पर बेहतर प्रतिफल प्रदान करना है।
इसके अलावा बैठक में पेंशन फंड के आकलन के लिए एक्चुरी गठन, संशोधित पेंशन भुगतान आदेश, लंबित पेंशन और पीएफ मामलों सहित कई मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। कोयला सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेंशनरों और पीएफ से जुड़ी समस्याओं का समाधान तय समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने सीएमपीएफ से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेने और पारदर्शिता के साथ कार्य करने पर जोर दिया। विधवा पेंशन के मामलों को भी संवेदनशीलता के साथ निपटाने का निर्देश दिया गया, ताकि किसी को परेशानी न हो।
बैठक में कोयले पर लगाए जा रहे सेस सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। यह बात सामने आई कि कोल इंडिया ही वर्तमान में कोयले पर प्रति टन 20 रुपये की राशि का भुगतान कर रही है, जबकि अन्य निजी और सरकारी कंपनियां इस मद में राशि जमा नहीं कर रही हैं। इसके बावजूद पेंशन का लाभ सभी कोयला कर्मियों को मिल रहा है।
बैठक में कोयला मंत्रालय के रूपिंद्र बराड़, कोल इंडिया के निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. विनय रंजन, सीएमपीएफ आयुक्त सजीश कुमार, यूनियन की ओर से एचएमएस के राजेश कुमार तथा बीएमएस से कोयला प्रभारी एवं ट्रस्ट सदस्य लक्ष्मा रेड्डी उपस्थित थे। अन्य सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
