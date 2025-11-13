School मेंं सहपाठियों की पिटाई से पांचवीं के छात्र की मौत, लोगों ने दो शिक्षिकाओं को बनाया बंधक

जागरण संवाददाता, गोविंदपुर (धनबाद)। झारखंड के धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड के महेंद्र प्लस टू उच्च विद्यालय, बरवापूर्व में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। सहपाठियों की पिटाई से पांचवीं कक्षा के 11 वर्षीय छात्र मंजूरा राय की माैत हो गई। इस घटना के विरोध में गुरुवार को स्कूल में जमकर हंगामा हुआ।

पोस्टमार्टम के बाद अभिभावक और स्थानीय लोग शव को लेकर विद्यालय पहुंचे और आंदोलन शुरू कर दिया। बताया जाता है कि लोगों ने दिन के लगभग एक बजे से लेकर शाम सात बजे तक दो महिला शिक्षिका-हीना तस्लीम और कौसर जहां को बंधक बनाकर रखा। अभिभावक शिक्षिकाओं की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।

अभिभावक का आरोप था कि यदि विद्यालय के शिक्षक लापरवाह नहीं होते, तो बच्चे की जान बच सकती थी। समय पर इलाज हो जाता, तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। डीएसपी शंकर कामती और थाना प्रभारी विष्णु प्रसाद राउत ने काफी प्रयास के बाद रात करीब सात बजे दोनों महिला शिक्षिकाओं को मुक्त कराया।

आंदोलन की सूचना मिलते ही दोपहर में ही पुलिस विद्यालय पहुंच गई थी, लेकिन आंदोलनकारियों के उग्र रुख के आगे पुलिस भी असहाय नजर आई। महिलाओं ने विद्यालय परिसर में काफी हंगामा किया। उधर, पोस्टमार्टम के बाद गोविंदपुर पुलिस ने मृत छात्र मंजूरा राय का शव परिजनों को सौंप दिया।

इस संबंध में मृतक छात्र के पिता, बरवापूर्व निवासी निमाई राय के आवेदन पर पुलिस ने तीनों छात्रों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। आंदोलनकारी इस बात पर देर रात तक अड़े रहे कि तीनों छात्रों की गिरफ्तारी की जाए।