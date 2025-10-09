धनबाद के FCI गोदाम में ट्रांसपोर्टर और मजदूरों में भिड़ंत, जमकर हुई फायरिंग; एक घायल

संवाद सहयोगी, धनसार (झरिया)। धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया स्थित एफसीआई गोदाम में गुरुवार को ट्रांसपोर्टर व चावल लोड कर रहे मजदूरों के बीच झड़प हो गया।

झड़प के दौरान सात राउंड फायरिंग की हुई। फायरिंग के दौरान विनोद नगर निवासी श्रवण नमक एक मजदूर के पैर में गोली लग गई। लोगों ने तत्काल श्रवण को धनबाद के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया।

वहीं, दूसरी ओर घटना से गुस्साए मजदूरों ने ट्रांसपोर्टर संजय सिंह के पुत्र कुणाल सिंह सहित तीन लोगों की जमकर पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही धनसार पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पहुंची।

पुलिस ने घटनास्थल से एक माउजर, खोखा और दो काली रंग की कार जब्त की। कार में भाजपा का झंडा लगा हुआ था। मजदूरों ने बताया की ट्रैक चालकों द्वारा भाड़ा बढ़ाने को लेकर आंदोलन कर रहे थे।

जिससे रेलवे रैक से चावल की लोडिंग प्रभावित हो गई। इसी बात से नाराज होकर ट्रांसपोर्टर पक्ष के संजय सिंह, कुणाल सिंह सहित एक दर्जन लोग दो स्कॉर्पियो कार से पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी।

इसके विरोध में मजदूरों ने भी उक्त लोगों पर हमला कर दिया। तनाव को देखते हुए बैंक मोड़ और धनसार पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। वहीं, पुलिस मौके से तीन लोगों को हिरासत में लिया है।