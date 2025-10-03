सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई, दग्धो रेलवे साइडिंग से 48 टन वाश कोल किया जब्त

संवाद सूत्र, बाघमारा। ब्लॉक दो क्षेत्र के दग्धो लोडिंग प्वाइंट स्थित रेलवे साइडिंग पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने बुधवार अपराह्न में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 48 टन अवैध कोयला जब्त कर लिया।

सीआईएसएफ की इस छापामारी से क्षेत्र के अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। सीआईएसएफ के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि कोयला तस्करों द्वारा भारी मात्रा में कोयला जमा किया गया है।

यह कोयला विशेष रूप से मधुबन कोल वाशरी से पावर प्लांट को भेजे जाने वाला वाश कोल था, जिसे तस्कर अवैध रूप से यहां जमा कर रहे थे।

सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ब्लाक दो यूनिट के इंस्पेक्टर रविकांत राय के नेतृत्व में सीआईएसएफ के जवानों ने टीम बनाकर रेलवे साइडिंग पर छापामारी की।

अचानक हुई इस कार्रवाई से तस्करों को मौका नहीं मिला और वे जमा किए गए कोयले को छोड़कर भाग निकले।

सीआईएसएफ ने जब्त किए गए लगभग 48 टन कोयले को विधिवत रूप से मधुबन कोल वाशरी प्रबंधन को सुपुर्द कर दिया है।

सीआईएसएफ की लगातार हो रही इस तरह की कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि अवैध कोयला कारोबार करने वालों के खिलाफ बल सख्ती जारी रखेगा।