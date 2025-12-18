Language
    CIL चेयरमैन बनते ही बी साईराम का जहरीली गैस से सामना, क्या केंदुआडीह के प्रभावित परिवारों को मिलेगी राहत?

    By Ashish Kumar Ambastha Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:43 PM (IST)

    Dhanbad Gas Leak: धनबाद में कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन बी साईराम को पद संभालते ही जहरीली गैस रिसाव की समस्या का सामना करना पड़ा। केंदुआडीह में ह ...और पढ़ें

    केंदुडीह में बीसीसीएल अधिकारियों से गैस रिसाव और रोकथाम की जानकारी लेते कोल इंडिया चेयरमैन बी साईराम।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया के नव-नियुक्त चेयरमैन बी साईराम ने गुरुवार को धनबाद के केंदुआडीह जहरीली गैस प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर वहां चल रही राहत, पुनर्वास एवं सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने मौजूदा हालात, राहत कार्यों की प्रगति और प्रभावित परिवारों की सुरक्षा व पुनर्वास की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया तथा अधिकारियों और विशेषज्ञों से बातचीत कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

    15 दिसंबर को बी साईराम ने कोल इंडिया चेयरमैन का पद संभाला था। इसके चाैथे दिन वह गुरुवार को सड़क मार्ग से रांची से धनबाद पहुंचे और सबसे पहले केंदुआडीह गैस प्रभावित क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने बीसीसीएल और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से किए जा रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया।

    उन्होंने गैस उत्सर्जन नियंत्रण, वैज्ञानिक निगरानी, तकनीकी हस्तक्षेपों तथा राहत उपायों की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही क्षेत्र में किए जा रहे बोरवेल निगरानी कार्य, नाइट्रोजन फ्लशिंग प्रक्रिया और अन्य गैस नियंत्रण उपायों का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सिम्फर के वैज्ञानिक संतोष कुमार राय सहित अन्य तकनीकी विशेषज्ञों से चर्चा कर स्थिति का आकलन किया।

    इसके बाद चेयरमैन ने गैस प्रभावित परिवारों के लिए हिंदी भवन के समीप बीसीसीएल द्वारा स्थापित राहत शिविर और चिकित्सा केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से संवाद कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं और अनुभवों की जानकारी ली।

    राहत शिविर में भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने प्रबंधन द्वारा संचालित चिकित्सीय एवं मानवीय सहायता अभियानों की सराहना की।

    केंदुआडीह क्षेत्र के निरीक्षण के उपरांत बी साईराम ने डीजीएमएस कार्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर सुरक्षा संबंधी तैयारियों, निगरानी प्रणालियों, माइन सेफ्टी प्रोटोकॉल, गैस मॉनिटरिंग सिस्टम, आपातकालीन प्रतिक्रिया और सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की।

    इस अवसर पर बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल, निदेशक (मानव संसाधन) मुरली कृष्ण रमैया सहित बीसीसीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मी, आईआईटी-आईएसएम, सिम्फर, डीजीएमएस तथा अन्य संस्थानों के तकनीकी विशेषज्ञ और सलाहकार उपस्थित थे।