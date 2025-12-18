CIL चेयरमैन बनते ही बी साईराम का जहरीली गैस से सामना, क्या केंदुआडीह के प्रभावित परिवारों को मिलेगी राहत?

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया के नव-नियुक्त चेयरमैन बी साईराम ने गुरुवार को धनबाद के केंदुआडीह जहरीली गैस प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर वहां चल रही राहत, पुनर्वास एवं सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने मौजूदा हालात, राहत कार्यों की प्रगति और प्रभावित परिवारों की सुरक्षा व पुनर्वास की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया तथा अधिकारियों और विशेषज्ञों से बातचीत कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।



15 दिसंबर को बी साईराम ने कोल इंडिया चेयरमैन का पद संभाला था। इसके चाैथे दिन वह गुरुवार को सड़क मार्ग से रांची से धनबाद पहुंचे और सबसे पहले केंदुआडीह गैस प्रभावित क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने बीसीसीएल और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से किए जा रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया।

उन्होंने गैस उत्सर्जन नियंत्रण, वैज्ञानिक निगरानी, तकनीकी हस्तक्षेपों तथा राहत उपायों की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही क्षेत्र में किए जा रहे बोरवेल निगरानी कार्य, नाइट्रोजन फ्लशिंग प्रक्रिया और अन्य गैस नियंत्रण उपायों का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सिम्फर के वैज्ञानिक संतोष कुमार राय सहित अन्य तकनीकी विशेषज्ञों से चर्चा कर स्थिति का आकलन किया।



इसके बाद चेयरमैन ने गैस प्रभावित परिवारों के लिए हिंदी भवन के समीप बीसीसीएल द्वारा स्थापित राहत शिविर और चिकित्सा केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से संवाद कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं और अनुभवों की जानकारी ली।