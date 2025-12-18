Coal India Chairman B Sairam झारखंड दाैरे पर पहुंचे रांची, धनबाद में जहरीली गैस रिसाव का लेंगे जायजा

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया के चेयरमैन पद का कार्यभार संभालने के बाद बी साईराम अपने पहले झारखंड दौरे पर हैं। गुरुवार को वे नई दिल्ली से विमान द्वारा रांची पहुंचे। रांची के बाद उनका धनबाद आने का कार्यक्रम है, जहां वे बीसीसीएल (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड) में समीक्षा बैठक करेंगे।



पदभार ग्रहण करने के चौथे दिन ही चेयरमैन साईराम का झारखंड दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले उन्होंने ईसीएल की समीक्षा बैठक कर कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे।ईसीएल की समीक्षा के उपरांत वे कोयला मंत्रालय, दिल्ली भी गए थे। वहां से गुरुवार को रांची पहुंचे और इसके बाद सड़क मार्ग से सीधे धनबाद के केंदुआ राजपूत बस्ती जाएंगे।



केंदुआ में चेयरमैन प्रभावित क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेंगे और विस्थापित व प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। उनका यहां पूर्वाह्न 11:45 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके बाद वे बेलगड़िया, एमएसडीआई-2, करमाटाड़ स्थित प्राथमिक विद्यालय तथा प्रशिक्षण केंद्र का भी निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वे पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे।



उल्लेखनीय है कि बुधवार को बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने निदेशक मंडल के साथ आंतरिक समीक्षा बैठक की थी। गुरुवार को चेयरमैन बी साईराम बीसीसीएल की मौजूदा स्थिति, उत्पादन, सुरक्षा, पुनर्वास और विकास कार्यों को लेकर सीएमडी एवं निदेशक मंडल के साथ विचार-विमर्श करेंगे। कार्यक्रम समाप्ति के बाद चेयरमैन शाम में कोलकाता लौट जाएंगे।