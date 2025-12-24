Language
    क्रिसमस पर ठंड का अलर्ट! झारखंड में तेज हुई हिमालयी हवाएं

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:37 AM (IST)

    Dhanbad Weather Today: झारखंड में क्रिसमस के दौरान ठंड बढ़ने की संभावना है। हिमालयी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने ...और पढ़ें

    क्रिसमस पर धनबाद में बढ़ेगी ठंड। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। पहाड़ों पर हो रहे हिमपात से मैदान ठिठुर रहे हैं। ठंड लगातार बढ़ रही है। रात के साथ अब दिन में भी तेज ठंड पड़ रही है। आनेवाले दिनों में तापमान में गिरावट आएगी जिससे ठिठुरन और बढ़ेगी। क्रिसमस के दौरान शहर का न्यूनतम तापमान नौ डिग्री पर रहने का अनुमान है। उसके बाद पारा लुढ़क कर सात डिग्री पर पहुंच सकता है।

    मौसम विभाग से जारी पूर्वानुमान में बताया गया कि अगल 24 घंटे के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। उसके बाद दो से तीन डिग्री तक गिरावट हो सकती है। सुबह देर तक कोहरा छाने के बाद मौसम साफ रहेगा।

    झारखंड में हिमालय से बर्फीली हवाएं आ रही हैं। पश्चिमी विक्षोभ भी ट्रफ के रूप में सक्रिय है। 27 दिसंबर से हिमालय में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान है। इससे 27 से 29 तक पहाड़ों पर बर्फबारी होने के आसार हैं। इसका असर धनबाद में भी दिखेगा। बर्फीली हवाएं मौसम में और ठंडक घालेगी। 

    लगातार बढ़ रही ठंड से गर्म कपड़ाें के बाजार रोशन

    ठंड में लगातार हे रही बढ़ोतरी से शहर के गर्म कपड़ों का बाजार रोशन हो गया है। माल और शोरूम के साथ बाजार की छोटी दुकानों में भी गर्म कपड़ों की खूब खरीदारी हो रही है। हीरापुर पार्क मार्केट और पुराना बाजार न्यू स्टेशन कालोनी के ल्हासा मार्केट में भी चहल-पहल बढ़ गई है।

    - सुबह देर तक कोहरा छाने के बाद साफ होगा मौसम, हिमालय से आनेवाली सर्द हवाएं दिन में भी कराएगी ठंड का अनुभव