    Jharkhand Weather Update: अब कंपकंपाने वाली ठंड से पड़ेगा पाला, क्रिसमस पर छह तो न्यू ईयर में सात डिग्री

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:06 AM (IST)

    Jharkhand Weather Updateःः झारखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है। क्रिसमस पर तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और नए साल पर 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभा ...और पढ़ें

    पर्यटन स्थल पर ठंड का मजा लेते सैलानी। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Intense Cold Expected in Dhanbad, Bokaro, Giridih and Jamtara on Christmas and New Yearःः दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में मौसम सर्द है। सुबह देर तक कोहरा छाने से मौसम सर्द रह रहा है। दिन चढ़ने पर भी धूप की तपिश कम होने से ठंड असर दिखा रही है।

    तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच रात में कनकनी बढ़ गई है। बीच-बीच में चल रहीं बर्फीली हवाएं सिहरन का अनुभव करा रही हैं। मौसम में ठंडक अब और बढ़ने वाली है। अगले 15 दिनों के दौरान कंपकंपाने वाली ठंड रहने के असार हैं।

    रात का तापमान छह से सात डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम केंद्र रांची से जारी अगले पखवाड़े के पूर्वानुमान में कंपकंपाने वाली ठंड की संभावना जताई गई है। 19 से 25 दिसंबर के बीच न्यूनतम तापमान छह से 14 डिग्री तो 26 दिसंबर से एक जनवरी के दौरान सात से 14 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। ऐसे में क्रिसमस से न्यू ईयर तक प्रचंड ठंड रह सकती है।

    चेहरा ढंक कर निकलें बाहर, आंखों में जलन का खतरा

    ठंड के साथ मौसम विभाग ने घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया है। अगले एक-दो दिन घना कोहरा छाने की संभावना है। घने कोहरे के दौरान जरूरी न होने पर घर से न निकलने या चेहरा ढंक कर निकलने का सुझाव दिया गया है।

    घने कोहरे में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण होते हैं जो आंखों की झिल्लियों में जलन पैदा कर सकते हैं। संक्रमण से आंख लाल या सूजन हो सकती है। बहुत घना कोहरा छाने पर दृश्यावली 50 मीटर से कम तो घने कोहरे से दृश्यावली 200 मीटर से कम हो सकती है। वाहन चलाने के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है।