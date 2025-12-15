Language
    Dhanbad Gas Leak: गैस रिसाव से केंदुआडीह में बिगड़े हालात, दो बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

    By Lav Kumar Burnwal Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 09:48 AM (IST)

    धनबाद के केंदुआडीह में गैस रिसाव होने से हालात बिगड़ गए। गैस रिसाव की वजह से दो बच्चों की तबियत ज्यादा खराब हो गई जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती क ...और पढ़ें

    गैस लीक से पीड़ित अस्पताल में भर्ती। फाइल फोटोो

    संवाद सहयोगी, पुटकी। केंदुआडीह क्षेत्र में गैस रिसाव की समस्या कम होने का नजर नहीं ले रही है। लगातार गैस रिसाव के कारण लोग रोजाना बीमार पड़ रहे हैं। गैस रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन, बीसीसीएल प्रबंधन एवं अन्य संबंधित विभाग लगातार राहत व नियंत्रण कार्य में जुटे हुए हैं।

    हिंदी भवन के समीप लगाए गए राहत शिविर में रविवार को कुल 29 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। जिसमें 21 पुरुष एवं आठ महिलाएं शामिल हैं। प्रशासन की ओर से राहत शिविर में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें भोजन, ठहरने की व्यवस्था, शौचालय, मेडिकल सुविधा एवं 24 घंटे एंबुलेंस सेवा उपलब्ध है। हालांकि रात के समय शिविर में ठहरने वालों की संख्या करीब एक दर्जन ही रह जाती है।

    शिविर में महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग सोने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर शिविर को सीआईएसएफ जवानों एवं सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। स्वास्थ्य शिविर में डॉ. आलोक कुमार, डॉ. बुशरा बानो, एएनएम नेहा कुमारी सहित मेडिकल टीम तैनात थी।

    दो बच्चे बीमार

    वहीं बीसीसीएल के कुस्तौर क्षेत्रीय अस्पताल में डाक्टरों की टीम तीन शिफ्टों में कार्यरत है। सुबह अलग-अलग स्थानों से गैस की चपेट में आने के कारण दो बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें आनन-फानन में कुस्तौर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वर्तमान में कुल चार मरीजों का इलाज चल रहा है। सुबह करीब चार बजे गंसाडीह तीन नंबर निवासी प्रमोद कुमार मंडल के छह वर्षीय पुत्र क्रिस मंडल गैस के प्रभाव से चक्कर खाकर बेहोश हो गया।

    जिसे एंबुलेंस से कुस्तौर अस्पताल ले जाया गया। जहां उसका इलाज चल रहा है। इसी तरह केंदुआडीह पांच नंबर निवासी सुनील कुमार पंडित की 13 वर्षीय पुत्री नंदनी कुमारी को उल्टी एवं सिर दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा केंदुआडीह पांच नंबर राजपूत बस्ती निवासी 21 वर्षीय निकी कुमारी एवं 32 वर्षीय राजलक्ष्मी कुमारी को भी देर रात गैस से प्रभावित होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    इलाज कर रहीं डॉ. बी. खुजूर ने बताया कि अस्पताल में डाक्टर की पूरी टीम तैनात हैं। फिलहाल सभी मरीजों की स्थिति स्थिर बनी हुई है। वहीं, शनिवार को कुस्तौर अस्पताल से रेफर हो कर बीसीसीएल सेंट्रल अस्पताल में भर्ती हुई जमुना खातून की हालत खराब है। फिलहाल उन्हें आईसीयू में रखा गया है।

    इलाजरत जमुना खातून की बेटी बेबी रुकसार ने बताया कि हमलोग बहुत ही गरीब हैं।रोज कमाने और खाने वाले लोग हैं। मेरी मां बीमार है, उसे इलाज के लिए यहां से धनबाद सेंट्रल लाया गया। यहां के डाक्टर हमें दवाई के लिए पर्चा दे रहे रहे हैं। सुबह के पर्चा दिया गया जिससे करीब 250 रुपए दवाई बाहर से मिला।

    फिर दोपहर तक एक और दवा की पर्चा दी गई। जो इस अस्पताल में उपलब्ध नहीं थी। बाहर से लेने गए तो करीब 21 सौ रुपये लग रहा है। अगर इतना पैसा होता तो हम प्राइवेट अस्पताल नहीं जाते। उक्त महिला ने पीबी एरिया के जीएम जेपी मेहता से मिली। उन्होंने महिला की बातें सुन फाेन पर सेंट्रल अस्पताल के अधिकारियों से बात कर दवाई की उपलब्ध कराने की बात कही।